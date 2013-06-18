На Комсомольском озере в Минске прошёл чемпионат Беларуси по судомодельному спорту

В морской бой в эти выходные вступила вся республика! В мини-регате на Комсомольском озере участвовали модели военных и гоночных кораблей, яхт и катеров. Чемпионат по судомодельному спорту собрал отчаянных капитанов Немо. Курсировали как продвинутые, так и начинающие спортсмены. Они конструируют свои модели по чертежам настоящих кораблей и выходят в большое плавание. Судомоделисты – люди, которые знают, как приручить морскую стихию в режиме реального времени.

Авторский хендмейд и высокие технологии. Путь к большим соревнованиям начинается с рождения моделей… Десятки эскизов и не один год кропотливой работы. Так, водное пространство рассекают уникальные копии и полукопии морских гигантов. Мода на последние – модели из набора - пришла от французов и немцев. Детали уже готовы, но путь к победе это вовсе не сокращает

Михаил Егер, тренер-преподаватель спортивной школы ДОСААф, судомодельное отделение:

Не всегда спортсмен располагает возможностью построить настоящую копию, потому что она требует много работы и специфических вещей - станков, оборудования. Это не значит, что если ты купил набор, то у тебя уже готовая модель, это большой труд и сноровка. Детали из набора в модель сами тоже не собираются.

Лучших адмиралов выбирают в два этапа. Стенд – оценка качества и соответствия моделей оригиналу. Затем начинаются ходовые соревнования - настоящие «игры разума на воде». Штурманам необходимо пройти дистанцию без ошибок и уложиться во время. Но если вы думаете, что девушкам на корабле не место – спешим разуверить! Александра Егер – титулованный судомоделист. За радиоштурвалом уже как 6 лет!

Александра Егер, спортсмен-судомоделист, мастер спорта:

Есть две основных ручки – одна – ход вперед-назад, а вторая лево-право, ими нужно одновременно управлять. Корабль называется «Облужье», построен в 2007 году совместно с моим отцом. Польский сторожевик, такое же название – Облужье, точная копия.

Без форс-мажоров и «Титаника» в соревнованиях не обошлось! Кандидату в мастера спорта Алексею Чижевскому пришлось искать родной катер ПТ-815 на дне Комсомольского озера. На создание моделей Алексея вдохновляет не только виртуозное плавание, но и история! К слову, первые модели кораблей вышли в свет еще в начале 20 века на выставках в Европе. В реальном же спорте искусства мало, без знаний электроники и физики далеко не уплывешь!

Алексей Чижевский, кандидат в мастера спорта, спортсмен-судомоделист:

Это модель немецкого линкора «Бисмарка» 1939 года постройки. Здесь стоит три двигателя, рулевая машинка, специальное устройство - раздрай, которое позволяет моделям разворачиваться на месте.

Погода изначально оставляет всем участникам морского боя равные шансы, все зависит от личной стратегии! Но есть свой «психологический кодекс» капитанов, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Алексей Чижевский, кандидат в мастера спорта, спортсмен-судомоделист:

Нужно уметь определять расстояния и чувствовать модель свою. В яхтах нужно понимать, как дует ветер, принцип работы парусов. В спортивном классе нужно иметь быструю реакцию, чтобы быстро среагировать, потому что модели плавают , на скоростях порядка 60 и 100 км/час.

Даниил Василевич, спортсмен-судомоделист:

Это патрульный катер, ездит в Германии по рекам. судомодельный спорт мне нравится тем, что там друзья, нравится клеить модели, это очень увлекательно.