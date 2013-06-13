Ученик школы Слуцкого района лепит шедевры из пластилина, увлекается бисероплетением и оригами

Новости Минской области. «Слепить искусство». Ученик Ленинской школы Слуцкого района создает пластилиновые шедевры. Макеты древних городов и архитектурных объектов Андрея Горкина впечатляют. Не одна коробка материала пошла в ход.

Сегодня пластилиновые экспонаты выставлены в школе, где учится мальчик. Они же - неизменные атрибуты культурных мероприятий, проводимых в районе.

Кроме «мягкого» хобби Андрей увлекается бисероплетением и бумажным оригами. Сегодня в планах слуцкого мастера - разработать проект собственного жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.