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Ученик школы Слуцкого района лепит шедевры из пластилина, увлекается бисероплетением и оригами

13 июня 2013 15:18
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Новости Минской области. «Слепить искусство». Ученик Ленинской школы Слуцкого района создает пластилиновые шедевры. Макеты древних городов и архитектурных объектов Андрея Горкина впечатляют. Не одна коробка материала пошла в ход.

Сегодня пластилиновые экспонаты выставлены в школе, где учится мальчик. Они же - неизменные атрибуты культурных мероприятий, проводимых в районе.

Кроме «мягкого» хобби Андрей увлекается бисероплетением и бумажным оригами. Сегодня в планах слуцкого мастера - разработать проект собственного жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Андрей Горкин, ученик ГУО «Ленинский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа» Слуцкого района:
Начал увлекаться пластилином около 5-6 лет, очень хотелось изобразить все, как есть. Особенно архитектура меня заинтересовала. Есть идея потом построить макет своего собственного дома, потому что хочу поступить в архитектурный. Мне это просто нравится.

# Декоративное искусство # Хобби # Андрей Горкин # ГУО «Ленинский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа» Слуцкого района

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