Конкурс молодых продавцов и поваров прошел в Вилейском колледже

Новости Беларуси. Конкурс профессионально-технического мастерства прошел в Вилейском колледже. Будущие продавцы и повара показывали свои умения. Жюри оценивало работу на весах, кассовом аппарате, а также навыки приготовления блюд и творческие номера - собственные песни и стихи на профессиональную тематику. Кстати, по мнению участников это было самое сложное испытание.

Это пока что просто конкурс, но уже летом конкурсантки, студентки 2 курса, лично столкнутся с покупателями. По статистике, в своей профессии остается половина выпускников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Елена Танкович, мастер Вилейского государственного профессионально-технического колледжа:

Современный продавец должен быть немного артистом, потому что улыбаться надо всегда, а когда настроение у продавца не очень, то нужно все свои эмоции спрятать. Нужно быть специалистом своего дела, чтобы не было никаких промахов.