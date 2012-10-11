Многолетние астры – неприхотливый цветок для поздней осени

Многие из нас прекрасно знакомы с таким растением, как астра. Но не каждый знает, как выглядят многолетние астры, которые украшают собой клумбы поздней осенью. Мелкие яркие цветки, что усыпают собой куст, похожий на богатый нарядный букет.

Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Новобельгийская астра имеет мощный рост, широко распространяющиеся по почве корневища. Следующая группа – это новоанглийская астра, которая отличается от новобельгийской более светлыми оттенками листьев.

В переводе с латыни слово астра означает «звезда». Древние греки считали ее амулетом, который защищает от несчастья. Венгры называют эти цветы осенними розами, а в славянских странах многолетние астры часто именуют «морозниками». И действительно, этим хрупким на первый взгляд растениям не страшны даже первые заморозки.

Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Случается такое, что в октябре приходят легкие морозцы, даже до минус 5 градусов. Если в это время у астры были бутоны, они с успехом раскрываются и продолжают цвести. Еще можно продлить цветение – в горшочек пересадить, но это уже относится к низкорослым астрам. Эта группа называется астра кустарниковая.

Высота многолетних астр колеблется от 20 сантиметров до полутора метров. И низкорослые, и высокорослые сорта этих растений широко применяются в ландшафтном дизайне. К примеру, такие «осенние звезды» отлично смотрятся в качестве миниатюрной живой изгороди, в композициях с хвойными растениями.

Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

За астрами ухаживать не сложно. Единственное, не давать им перерастать. Потому что спустя 3-4 года, благодаря своим подземным корневищам, они занимают обширное пространство и начинают выживать друг друга.

Осенняя клумба не будет выглядеть унылой, если на ней поселятся стойкие и выносливые многолетние астры, которые привнесут яркую палитру красок и оттенков в блекнущий октябрьский пейзаж, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».