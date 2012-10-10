Британец с высшим образованием работает пугалом на поле с подсолнухами. Его зарплата – 300 евро в неделю

Новости Великобритании. 22-летний британец Джейми Фокс работает огородным пугалом на поле с подсолнухами. Большую часть своего рабочего дня парень в оранжевой куртке сидит в поле и читает или играет на гармошке. Время от времени Джейми отпугивает куропаток. Однако стоит появиться в его поле зрения птицам, как он тут же вскакивает и начинает активно их разгонять, отпугивая пёстрой одеждой, игрой на аккордеоне и звоном колокольчика.



Джейми получил высшее образование по музыкальному направлению, однако по специальности работать не стал. По словам молодого человека, работа пугалом дает ему время на чтение и мысли, тем более, хозяин поля платит ему около 300 евро в неделю. Таким образом, Фокс намерен накопить денег на запланированную в следующем году поездку в Новую Зеландию.



По словам самого Джейми, ему нравится проводить время на свежем воздухе, хотя некоторых друзей до сих пор смущает его новая работа.

Джейми Фокс, пугало из Великобритании:

У меня есть время, чтобы определиться, чем я хочу заниматься в будущем. Я не хочу работать чучелом вечно, но эта работа дает мне возможность поразмыслить.

Владелец подсолнечного поля, судя по всему, работой Джейми доволен.

Владелец подсолнечного поля:

Прежде мы использовали традиционные отпугиватели для птиц, но толку от них не было. А сейчас результат налицо.