Безвременник - украшение клумбы холодной осенью

Осенний цвет, осенник, безвременный цвет, безвременник. Все это названия одного и того же растения, которое с виду похоже на низкорослый тюльпан, но уникально по своей структуре. Пожалуй, среди огромного разнообразия цветов - это один из самых необычных.

Мария Широкова, экскурсовод Центрального Ботанического сада НАН Беларуси:

Ранней весной над поверхностью земли появляются листья, которые отмирают к середине лета, выполнив свой долг. Они накармливают клубнелуковицу питательными, органическими веществами. И только с наступлением первых холодов из клубнелуковиц появляются цветы.

Безвременники широко распространены в Европе, Северной Африке, Центральной и Западной Азии. А в Беларуси в дикой природе их впервые встретили лишь в 1977 году. Но несмотря на столь короткий период изучения этих растений, их все чаще можно встретить на приусадебных участках белорусских цветоводов. Хотя выращивать безвременники следует осторожно.

Мария Широкова, экскурсовод Центрального Ботанического сада НАН Беларуси:

Все части безвременника – ядовиты. И яд осенника действует на живой организм также, как и мышьяк.

Безвременники ядовиты, но полезны. Их используют в генетике, селекции и медицине для лечения подагры, некоторых заболеваний крови и ряда злокачественных новообразований. А в цветоводстве с помощью осенников выстраивают целые композиции - так они смотрятся более выигрышно, чем поодиночке.

Мария Широкова, экскурсовод Центрального Ботанического сада НАН Беларуси:

Ухаживать за безвременниками несложно. Это неприхотливые растения, высаживать их нужно группами.

Безвременники понемногу отцветают. Но еще осталось время полюбоваться их красотой и насладиться тонким ароматом, который так похож на запах сирени, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».