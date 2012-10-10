Дайвер Андрей Лихачев: На озере Нарочь мы нашли плавсредство, которое стало решающим фактором в исходе Первой мировой войны

В «Студии хорошего настроения» Андрей Лихачёв - инструктор по дайвингу, руководитель минского дайв-клуба.

Вы являетесь инициатором экологической очистки белорусских водоемов…

Андрей Лихачёв, инструктор по дайвингу, руководитель минского дайв-клуба:

Я являюсь организатором акции так называемого «Белорусского дня очистки водоемов». В первые выходные лета мы выезжаем на ближайшие водоемы и проводим очистку не только подводной части, но и близлежащей территории.

Какие самые удивительные вещи удавалось поднимать со дна?

Андрей Лихачёв:

Среди мусора встречаются вещи, которые не попадают под это определение. Встречали автомобили с криминальным прошлым. У нас на территории Беларуси много затопленных поселений. Но самой яркой была находка на озере Нарочь, было найдено плавсредство, которое явилось решающим фактором в исходе Первой мировой войны. Об этом мало кто знает, и сейчас эту тему мы с краеведом Малышевым пытаемся продолжать исследовать.

Вам приходилось сталкиваться с необычными подводными обитателями?

Андрей Лихачёв:

В Беларуси есть настоящие креветки, которые никакие ученые не разводили. Эти креветки живут в нескольких озерах. Это реликтовые ракообразные, они обитают в чистых ледниковых озерах Браславской группы. Мне удалось их снять на глубине 35-40 метров, иногда они поднимаются выше. Это очень маленькие особи, 1,5-2 сантиметра. Это свидетели того, что очень-очень давно в Беларуси было море.

Где интереснее всего?

Андрей Лихачёв:

Самые яркие впечатление – это Галапагосские острова. Пингвины, акулы, черепахи – этого столько много, такое ощущение, что ты попал на съемочную площадку Голливудского фильма. Интересны также пещеры Юкотан, это как потрясающе красивые павильоны для съемок, где игра света, теней, внутренняя архитектура самих лабиринтов. И вода настолько чистая, такое ощущение, что ты висишь в воздухе.