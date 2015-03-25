Многодетная семья Шевчук: Попасть в кино очень просто!

Сделать второй дубль для семейства Шевчук - не проблема. И дети, и взрослые - опытные актёры. За два года они вместе и по отдельности пять раз работали на съёмочной площадке в массовых сценах.

Первопроходцем в мире кино стал Богдан. В 7 лет он сыграл свою первую роль в телесериале и заработал первые деньги. Деньги небольшие, но впечатления, наверное, останутся на всю жизнь.

Попасть в кино и вправду просто. Нужно принести в актёрский отдел свою фотографию. Ответить на вопросы анкеты и ждать приглашения на съёмки. Оно может поступить и через несколько дней, и через несколько месяцев.

Съёмочные смены длятся 12 часов. Иногда массовки приходится прождать целый день, пока настанет их черед, а иногда они освобождаются после обеда. Ожидание сложнее всего переносится детьми.

В семье Шевчук четверо детей. У Богдана многочисленные награды в танцевальных конкурсах. Кузьма хочет стать биатлонистом. Даша - настоящая модница, а маленькая Таня учится разговаривать. Никто из них не мечтает об актерской карьере. Но все любят смотреть кино, особенно со своим участием.