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На языке свободной пластики. Особенности танца Contemporary Dance

11 марта 2015 09:20
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На языке свободной пластики. Этот танец - эффектное сочетание классики и модерна. Авангард и настоящий хореографический спектакль. За каждым движением - мысли и чувства. Всё это неординарный джаз-модерн и Contemporary Dance. Традиционные балетные па здесь чередуются с ломанными линиями модерна и даже акробатическими трюками. Микс разных стилей придает танцу джазовость и делает его уникальным.

Резкие выпады и плавные мягкие движения. Грациозность и воздушность. Танцоры в буквальном смысле рассказывают вам свою историю. Неспроста исполнителей называют перформерами. Правда сюжет в такой постановке - внутренний. Множество техник делает танец разнообразным и дает возможность развиваться.

# Танцы # Фотофакт # Хобби

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