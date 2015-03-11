На языке свободной пластики. Особенности танца Contemporary Dance

На языке свободной пластики. Этот танец - эффектное сочетание классики и модерна. Авангард и настоящий хореографический спектакль. За каждым движением - мысли и чувства. Всё это неординарный джаз-модерн и Contemporary Dance. Традиционные балетные па здесь чередуются с ломанными линиями модерна и даже акробатическими трюками. Микс разных стилей придает танцу джазовость и делает его уникальным.

Резкие выпады и плавные мягкие движения. Грациозность и воздушность. Танцоры в буквальном смысле рассказывают вам свою историю. Неспроста исполнителей называют перформерами. Правда сюжет в такой постановке - внутренний. Множество техник делает танец разнообразным и дает возможность развиваться.