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Дизайнер Яна Мазуркевич. Техника Doodling - в мире «каракуль» и «закорючек»

16 марта 2015 09:41
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Точка, точка, запятая… Вышла рожица смешная! Яна Мазуркевич не один год практикуется в технике Doodling, что в буквальном переводе означает «каракули» или «закорючки».

Поступив в университет на логиста, девушка поняла, что это не совсем ее. Тогда же, на скучных парах она и начала рисовать.

Наша героиня любит совершенствоваться, поэтому ее работы выполнены в самых разных техниках. Однако, истинное наслаждение дизайнер получает, рисуя от руки.

Яна не боится экспериментировать. Поэтому среди ее работ - открытки, рисунки на чехле для телефонов и подушки.

# Фотофакт # Дизайн # Хобби # Дизайнер # Рисование # Мария Богатырь # Яна Мазуркевич

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