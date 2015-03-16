Дизайнер Яна Мазуркевич. Техника Doodling - в мире «каракуль» и «закорючек»

Точка, точка, запятая… Вышла рожица смешная! Яна Мазуркевич не один год практикуется в технике Doodling, что в буквальном переводе означает «каракули» или «закорючки».

Поступив в университет на логиста, девушка поняла, что это не совсем ее. Тогда же, на скучных парах она и начала рисовать.

Наша героиня любит совершенствоваться, поэтому ее работы выполнены в самых разных техниках. Однако, истинное наслаждение дизайнер получает, рисуя от руки.

Яна не боится экспериментировать. Поэтому среди ее работ - открытки, рисунки на чехле для телефонов и подушки.