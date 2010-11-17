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Легендарные игрушки: Мишка Тедди

17 ноября 2010 17:31
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Крестной мамой плюшевого мишки стала девушка, прикованная к инвалидному креслу. Свое имя мишка Тедди получил благодаря президенту США Теодору Рузвельту. А 27 октября мировая общественность отмечает День плюшевого медведя.

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Так, история этого мишки (см. видео к сюжету — прим. ред.) покрыта мраком. Если верить специальной энциклопедии, игрушке может быть больше 100 лет.

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Легендарные игрушки: Мишка Тедди -20

Вероника Фомина, куратор выставки «Плюшевое сердце»:
Сложно сказать, чем он набит: мы его не разбирали — боимся, ведь вещь коллекционная. Но похоже, что в нем есть опилки — это точно говорит о том, что он сделан где-то в первой половине XX века.

В 1932 году президент США Теодор Рузвельт на охоте пощадил медвежонка. Это событие стало поводом для забавных газетных карикатур. Один из рисунков вдохновил супругу русского эмигранта и владельца магазина игрушек на создание мишки. Он был немедленно установлен на витрине магазина рядом с карикатурой и в честь президента США получил имя медвежонок Тедди.

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Легендарные игрушки: Мишка Тедди -25

Легендарные игрушки: Мишка Тедди -27

Легендарные игрушки: Мишка Тедди -29

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Легендарные игрушки: Мишка Тедди -33

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# Хобби

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