Дайвинг-сафари в Красном море (Египет)

Нетронутых мест на планете гораздо больше, чем принято считать. Иногда они совсем рядом. Для того чтобы вырваться из шумных египетских курортов и суеты пляжей, нужно сделать шаг с суши в подводный мир.

Мир Красного моря удивителен, он несомненно станет откровением даже для самого искушенного путешественника. Это одно из комфортных и уникальных мест для дайвинга. Во-первых, здесь круглый год теплая вода, во-вторых, самая чистая. Не удивительно, что Красное море облюбовали дайверы со всего мира, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Когда собираетесь на дайвинг, лучше всего иметь с собой одежду с длинным рукавом и головной убор, чтобы не сгореть на солнце. Некоторые аквалангисты приезжают к этим островам не первый раз. Но все равно, внимательно слушают подводного гида.

Сила и направление течения, самые незначительные изгибы подводных скал и еще десятки условий — их необходимо учитывать, про них необходимо помнить при погружении. Если вы пропустили эту информацию и не попали на инструктаж, то погружаться вам не разрешат.

Подводная среда для человека не родная и как бы мирно не выглядело море с палубы корабля, на глубине 20-30 метров оно может быть очень коварным и ошибок не прощает. Впрочем, если к морю отнестись с уважением, то погружение будет волшебное. В статистике по опасности дайвинг стоит после боулинга. Увиденное под водой поражает воображение, невозможно сосчитать все виды встретившихся рыб. Именно многообразие подводного мира может сыграть злую шутку, потому что перечислить друзьям все, что видел на дне моря — невозможно. Описать красоту экзотических рыб также не возможно.

Сейчас Египет испытывает настоящий туристический бум. Сюда приезжают даже дайверы из Америки. Россияне пока только открывают для себя подводный Египет, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

О космической, неземной красоте Красного моря ходят легенды. Все благодаря рифам, которые протянулись вдоль египетского побережья. На них цветут коралловые сады. Благодаря им эти морские глубины считаются самыми богатыми в Северном полушарии. Кораллы можно сравнить с настоящими городами — это центры жизни, которые привлекают всевозможных рыб и морских гадов. Круглые, плоские, разветвленные, каких угодно цветов — кораллы поражают своей фантастической красотой. На их создание природа затрачивает миллионы лет, поэтому — не вздумайте отломать себе на память такой сувенир. Штраф будет равняться стоимости недельного подводного сафари — 1000-1500$.

Просторы Красного моря бороздят десятки яхт класса люкс. Сафари занимает неделю, такой круиз лучше заказать заранее до прилета в Египет. Все потому, что на яхте класс люкс все создано для комфортного дайвинга: уютные каюты под дерево на 2 человека, в каждой по телевизору и DVD, в кают-компании большой экран, на котором можно посмотреть отснятый под водой материал, выйти в интернет, поиграть в шахматы и нарды, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Если бы в Египте не было пирамид, Сфинкса, людного и живописного Каира и богатых сокровищами пустынь — все равно главным сокровищем Египта оставалось бы фантастически красивое Красное море.