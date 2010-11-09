Горнолыжный курорт Цахкадзор (Армения) называют второй Швейцарией

Вы представляете себе рождественскую неделю на превосходном горнолыжном курорте по цене не в 2 000 -2 500 евро, а всего в 600-800 долларов с перелетом и четырехзвездочным пансионом? Добро пожаловать на горнолыжный курорт Армении.

Знаменитый еще со времен Советского союза горнолыжный курорт Цахкадзор ценят не только сами армяне, но и многочисленные страстные поклонники зимних видов спорта, которые приезжают сюда из разных уголков света. Они называют этот курорт второй Швейцарией, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

С распадом Советского союза Армения не пользовалась особой популярностью среди горнолыжников: требовались время и деньги для масштабной реконструкции инфраструктуры, переоборудования трасс, доведения отелей до уровня мировых стандартов, закупки нового снаряжения для проката и много другого. Теперь горнолыжную Армению можно увидеть во всем великолепии.

Продвинутая сноубордическая молодежь уже вовсю катается в Цахкадзоре. Трассы, проложенные на склонах горы Тегенис, разбиты классически на три участка: черные, красные и синие. Длина непрерывной скатки 8 км, что само по себе впечатляет. Плюс ко всему здесь есть сугубо местная фишка: желоб, оставшийся от недостроенной бобслейной трассы. Прохождение этого участка требует очень высокой техники катания. Из желоба всю зиму доносятся вопли восторга сноубордистов-фристайлеров.

Высота горы Тегенис, на которой проложена трасса – 3 000 метров над уровнем моря. Снег здесь всегда гарантирован, а климат такой, что солнце прячется только раз в сутки, правда, на всю ночь. В общем, подобного сочетания множества благоприятных географических, экологических, политических, исторических факторов, превращающих горнолыжный курорт в жемчужину, а капиталовложения – в прибыльную отрасль экономики, в мире надо еще поискать, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Цахкадзор находится в часе езды по скоростной трассе от Еревана на высоте 1800 метров над уровнем моря. В живописной местности, окруженной горами, живописными лесами. Климат курорта исключительный – зима мягкая, число солнечных дней достигает 270. В тоже самое время, снегопады обильны, снежный покров прочный, достигает почти 2 метров толщины.

Лыжный сезон в Цахкадзоре длится с середины ноября до середины апреля. Среднеянварская температура 3 градуса мороза. Отрицательная ионизация воздуха гарантирует долголетие и устойчивость к простудным заболеваниям зимой. Сам воздух кристально чист.

Сегодня Цахкадзор – прекрасный курорт, ничем не уступающий мировым центрам горнолыжного движения, а для нас он имеет еще и целый ряд дополнительных, существенных преимуществ. Среда русскоговорящая, к русскоговорящим относятся намного доброжелательнее, чем в иных славянских странах. Въезд в Армению безвизовый. Сервис основан на искреннем радушии и внимании к гостю, столь характерных для традиционной культуры любого кавказского народа.

Александра, туристка:

Во-первых, отличное отношение и вообще, и к русским в частности. Во-вторых, не так много народа. Нет очередей. Приезжайте сюда, все отлично. Два часа лету от Москвы, горы отличные, погода отличная, языкового барьера нет. Поэтому, почему бы и нет? Ближе и дешевле.

На самой верхней станции, на высоте почти 3 000 метров, всех вновь прибывших ждет сюрприз: совершенно потрясающая панорама окрестных гор и пиков. Кататься на лыжах или сноуборде в окружении таких видов – одно удовольствие. Тем более что трассы широкие, на любой вкус и уровень: от длинных, пологих спусков для начинающих до красных и черных трасс, для настоящего экстрима. Самый протяженный скоростной спуск – 6 км длинной, есть и короткие (учебные), оборудованные бугелями.

На всех станциях дежурят инструкторы, обучающие начинающих. Медработники, спасатели и весь необходимый технический персонал.

Оставить позади Зальцбург или Куршевель – задача очень трудная, но вполне выполнимая, именно так считают в Армении. То, что природа здесь по своей красоте ничем не уступает Альпам – это бесспорно. Местная инфраструктура развивается стремительными темпами, только за последние несколько лет было построено сразу два пятизвездных отеля. Но так ли местная инфраструктура отлажена и хороша, как у европейских конкурентов. Что Армения может противопоставить Швейцарии, Италии и Франции?

Первое, что если не шокирует, то уж точно приятно удивляет – цены, они сразу не обращают на себя никакого внимания. Просто очень низкие цены на все, начиная с самих туров. Возьмем, для сравнения, новогодние поездки в Европу. Если в Альпах в этот сезон цены, и без того не малые, подскакивают ровно в два раза, то в Цахкадзоре, где они итак в два раза ниже, стоимость номеров, услуг и питания остаются практически такими же, как и в обычные дни. Это реальный шанс для тех, кто мечтал, но не мог себе позволить первое утро нового года встретить на склоне скоростных спусков, воплотить свою мечту в жизнь, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Здесь в лучших ресторанах отличный ужин на двоих с великолепным вином обходится долларов в 15. Но бума, к сожалению для туроператоров и к счастью для клиентов, пока не предвидится. Российский массовый турист подвержен стереотипам. Часто турфирмам приходится раскручивать не столько туристические программы, сколько клубки гуманитарных, культурных, элементарных этических проблем, что в свое время так умело замотали политики.

Арсен, гид в Армении:

Мы готовы принять всех в этот маленький, но очень знаменитый город. Для нас важно не просто рекламировать наш курорт, а чтобы человек, после того, как один раз приехал, на следующий год возвращался и привозил с собой друзей. Чтобы люди от чистого сердца передавали энергию. Я надеюсь, что количество туристов из России за ближайшие годы увеличиться.