Час выгула собаки равен часу работы переводчика: в Нижнем Новгороде работает банк взаимопомощи

Такие бартерные сделки со временем устраивают тех, у кого свободное время есть, а денег немного. В Нижнем Новгороде создан и успешно развивается некоммерческий проект «Банк времени». Накопленные часы можно тратить сразу, а можно копить на счете. Проценты по таким часовым вкладам не начисляются ни в рублях, ни в минутах, однако и инфляция им тоже не грозит: услуга за услугу.

Александр Ирхин, врач, участник проекта «Банк времени»:

Я час покрутил гайки, а квалифицированный бухгалтер, преподаватель из Академии, меня проконсультировала.

В этой квартире Ирхин подрабатывает плиточником не за рубли, а за минуты. Сегодня он потратил 2 часа, чтобы приклеить кафель в квартире незнакомой ему прежде семьи, теперь он может рассчитывать на то, что завтра эти же 2 часа его детей будет водить по занятиям в школе и секциям няня, тоже пока ему не знакомая. Несколькими днями раньше таким же образом Ирхин получил бесплатную консультацию бухгалтера.

Последние 20 лет участковый терапевт Александр Ирхин работает в районной поликлинике Нижнего Новгорода. Он уже раз 100 собирался уходить в коммерческую клинику, но потом передумывал: кто-то должен лечит тех больных, у кого нет денег на оплату врача. Закончив утренний прием, Александр спешит на другой конец города: на подработку. Терапевт Александр осваивает профессиональные навыки по укладке плитки.

У доктора большая семья – четверо детей и маленькая зарплата участкового врача. Дети учатся в школе, ходят в спортивные секции и на занятия танцами. Жена сидит дома с самым маленьким, а услуги приглашенной няни стоят 500 рублей в час: для семейного бюджета непозволительная роскошь. За свои годы он научился лечить не только простуду и повышенное давление, но и сломанные выключатели и протекающий унитаз.

Александр Ирхин, врач, участник проекта «Банк времени»:

Работу с подработками приходилось совмещать всегда. Еще со студенческих лет я уже был семейным и везде подрабатывал: сторожем, дворником, вахтером, лифтером. Где только можно.

Юлия Серухина, координатор проекта «Банк времени»:

В основном у нас преобладают студенты и молодежь. Вторая категория людей – пенсионеры, которым мы тоже пытаемся найти применение, потому что у них очень богатый жизненный опыт, и они готовы им поделиться. Самая маленькая прослойка – люди среднего возраста и это понятно, потому что они заняты, времени как такового у них не так уж и много.

Создатель российского «Банка времени» - нижегородский предприниматель Сергей Иванушкин говорит, что он взял за основу подзабытый советский лозунг: «От каждого по способностям, каждому по потребностям». Но при этом использовал современные технологии управления и зарубежный опыт.

Сергей Иванушкин, бизнесмен, создатель проекта «Банк времени»:

Помочь всем нельзя, а вот дать возможность помочь самим себе – можно.

«Банк времени» создавался, чтобы решать какие-то практические, житейские проблемы. Однако со временем неожиданно приобрел и социальное значение. Вдруг выяснилось, что люди идут сюда не только из-за дефицита денег, но и из-за дефицита человеческого общения.

Сергей Иванушкин, бизнесмен, создатель проекта «Банк времени»:

Запрос от клиента: сходить в театр, потому что интеллигентная женщина не привыкла одна, без сопровождения ходить в театр. Это является востребованным. Кому-то просто поговорить не с кем, обсудить свои проблемы, чтобы выслушали. И это тоже услуга.

Студентка нижегородского университета Ирина Лукьянова пришла помочь прибраться в квартире пожилой женщины. Лариса Васильевна Пережогина – бывшая учительница биологии. Занимается репетиторством по телефону. А ей помогают по хозяйству. Студентка Ира уже не первый раз в этой квартире. Знает, где лежат тряпка и веник. Но через минут 15 Лариса Васильевна просит положить тряпку и просто поговорить.

О подработке в студенческие годы вспоминает и сам Сергей Иванушкин. Это сегодня у него офис в центре Нижнего Новгорода, свои рестораны и дочки учатся в престижных ВУЗах в Лондоне и Москве. А в студенческие времена стипендии едва-едва хватало на обеды в институте. Чтобы на выходные сходить куда-нибудь развлечься, Иванушкину приходилось подрабатывать грузчиком.

Сергей Иванушкин, бизнесмен, создатель проекта «Банк времени»:

Я в студенчестве работал на двух работах, был дворником 3 года, у меня были два участка. Оператором газовой котельной. Летом я выгружал помидоры, арбузы. Все нормально, как же без этого.