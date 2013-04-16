Косплей в Беларуси: игра в переодевание, повышающая самооценку и снимающая стресс

Алла Юрчик, корреспондент:

Косплей – игра по-взрослому, которая становится все более популярней среди людей уже взрослых, состоявшихся.

Эта игра повышает самооценку, помогает человеку раскрыться, будь то образ человека-паука, самурая, демона или дворецкого. Люди, играющие в косплей, разного возраста: от 20 до 40 лет. Причем денег на костюмы косплееры не жалеют, ведь погружение в вымышленный мир помогает уйти от сложностей реальной жизни.

Валентина Киселева, участница театра косплея «Токио-бан»:

Меня зовут Валентина. Я участница косплей-команды «Токио-бан». В данном случае я перед вами в образе девушки из одной игры. Этот косплей мы делали порядка пяти лет назад для одного из фестивалей, в котором заняли тогда первое место. Мы очень гордимся этим фестивалем.

Всегда рады новым творческим идеям, новым творческим людям и при этом сами стараемся не стоять на месте.

Косплей становится все более популярным развлечением. Зачем вполне взрослые люди в свободное от работы время наряжаются в костюмы?

Андрей Леончик, участник театра косплея «Токио-бан»:

Чем для меня является косплей? Это как отдушина, занимает мое свободное время, является моим хобби. Это намного интереснее, чем шастаться по улице без дела.

Косплей есть не только аниме, но и персонажи, различные образы джей-рока.

Косплей – это круто.

Алла Юрчик, корреспондент:

Облачаться в любимого героя – это совсем не то, что просто переодеваться. В этот момент у нас переключается сознание. Мы превращаемся в новочеловека, с его судьбой, характером и правом на жизнь. Такие игры называют пилюлями, которые спасают нас от скуки повседневной жизни. И главное, что взрослые играют в эти игры по-взрослому. Сначала они выбирают образ, исследуют его судьбу, характер, а уже потом детально копируют его разговор, манеру и стиль одежды.

Игра любая – это лучшая антистрессовая методика. Специалисты рекомендуют каждый день играть 15-20 мин, не более. Потому что 20 минут – это уже пошел азарт, а менее 15 минут – не успели расслабиться, не успели отдохнуть, не успели снять стресс.

Да и ребята сами не скрывают удовольствия от самого процесса переодевания, нахождения в образе и самой игры на сцене. Они раскрепощаются, раскрывают в себе новые таланты, становятся ближе к друг другу, демонстрируют красоту своего внутреннего мира, находясь в образе любимых аниме-героев, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Это целый сказочный театральный мир, в который ребята погружаются после своей работы и учебы. Их образы живут на сцене, творят, создают тот прекрасный, удивительный момент перевоплощения и единения со своими любимыми героями.

Алла Юрчик, корреспондент:

Главное здесь не заиграться, потому что существует вероятность увлечься любимым героем, и тогда игра вытесняет реальную жизнь. Поэтому играйте, но не переусердствуйте. Относитесь к косплею как к роли в любимом домашнем спектакле.