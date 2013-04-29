Корреспондент СТВ Надежда Бука создала свой вид искусства и целый мир фантастических существ

Наша сегодняшняя героиня – девушка в высшей степени необычная и не менее талантливая. Надежда Бука – журналист, художник, мастер старинной техники, которую наши далекие бабушки называли вытинанкой.

Вытинанка – искусство вырезания узоров из бумаги. Когда-то, а точнее, лет 100 назад, этими затейливыми узорами украшали окна, мебель, детские игрушки. Дамы светские тоже вытинанкой не брезговали – бумажные узоры украсили не один альбом романтических барышень.

Надежда Бука, мастер по вытинанке:

Ножницы я взяла в руки, когда поступала на художественное отделение Музыкального училища имени Агинского в родном городе Молодечно. Тогда меня там учили искусству вытинанки. Тогда она мне, конечно, понравилась, но она симметрична. И там я уже стала думать о том, что могу что-то свое создавать.

Создать что-то свое Надежда смогла очень скоро. Взяв за основу старинную и, в общем-то, незатейливую технику, она придумала практически новый вид искусства. И назвала его нескромно, но узнаваемо: бутинанка. Кто-то свысока заметит: вырезание ножницами – занятие детское. Но, будем честными, кому из взрослых хватит фантазии и усидчивости создать подобный шедевр?

Надежда Бука, мастер по вытинанке:

Года два я, наверное, не брала в руки карандаш. Думала: «Ну, я же журналист. Это так интересно». И потом все-таки я посчитала, что талант нельзя зарывать в землю. И потом в один определенный момент мне безумно захотелось рисовать. Я села за стол, взяла лист бумаги, стала рисовать и уже до сих пор не останавливаюсь.

За эти два года Надежда не просто проявила свои таланты рисовальщика. Как настоящий сказочник, она придумала целый мир, населенный удивительными существами, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Надежда Бука, мастер по вытинанке:

А началось все с пигласа. Он вообще у меня проходит белыми крыльями через все мое творчество. Именно в вытинанке считается главный мой персонаж. Он такой классный, очень интересный, добрый. У него голубой цвет глаз, он такой оберег для людей творческих и влюбленных. Он летает, его можно встретить повсюду. Но к злому человеку он близко не подлетит. И это было первое существо, которое я нарисовала и вырезала.

Пигласы дали начало целому миру фантастических существ.

Едва работы Надежды стали доступны широкой публике, отзывы хлынули мощным потоком. Интернет взорвался комментариями. Оказалось, что остаться равнодушным к странным существам с собственной мифологией просто невозможно. Одни искренне восхищаются миром удивительных добрых созданий и готовы играть в эту увлекательную игру. Других новый мир Нади Буки возмущает – уж слишком много эмоций вкладывает автор в свои творения.

Надежда Бука, мастер по вытинанке:

Есть и ахумусы, и бубласы, пувы, гласпии, пигласы. Пока, пожалуй, все. Есть еще хрупии. Недавно появился, но я его еще не рисовала. Он похож на улитку, у него на длинных рожках глазки. У него их много, по осени он их сбрасывает в землю.

От хрупий будут вырастать бубласы. А бубласы – это такие лечебные растения. Они у меня и дома есть. Когда они вырастают, потом расцветает глаз, падает слеза, ее нужно вовремя поймать, тогда человек может излечиться от любых болезней.

Сказочная иерархия придуманных Надеждой существ способна вогнать в ступор самого творческого человека. И возникает резонный вопрос – а как же близкие художницы? Как им живется в доме, где пигласы, бубласы и гласпии выглядывают из-за каждого угла.

Надежда Бука, мастер по вытинанке:

Муж очень хорошо относится, всячески меня поддерживает. Конечно, он считает, что его жена не такая как у всех. Я все-таки, наверное, отличаюсь от стандартной женщины, которая варит борщ. Я не умею варить борщ. Зато ему со мной интересно.

А вот самый главный критик творчества Надежды – это ее сын. Не зря говорят, что дети всегда тонко чувствуют фальшь, а значит нужно придумать что-то по-настоящему удивительное, чтобы ребенок этим заинтересовался.

Надежда Бука, мастер по вытинанке:

Сыну очень нравятся мои персонажи, я ему часто о них рассказываю. Он у меня проверяет, может мне замечание даже какое-то сделать. Если я рассказываю про какого-то героя, если вижу, что реакция не очень, значит персонаж недоработан. Если вижу огонь в глазах, значит это интересно.

В доме Надежды ее персонажи буквально на каждой стене. Охраняют, оберегают и привносят в интерьер немого сказки, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Надежда Бука, мастер по вытинанке:

На стене у меня бубласы растут, чтобы никто не болел. Если глаз посадить, то вырастает бублас. Они такие лечебные. Когда бублас плачет, то его слеза лечебная. У меня дома они постоянно растут. Я сделала их в тон, бледно-коричневыми, чтобы не вырывались сильно, потому что все равно главное в квартире – это человек.

В коллекции работ Надежды немало и отсылок к знаменитым шедеврам живописи, каждый из них она видит по-своему. Крылатые пигласы – хранители добрых чувств, смешные бубласы – персонажи, которые могут привести в замешательство, смутить или насторожить. Но, положа руку на сердце, иногда так хочется верить, что на плече каждого человека сидит невидимый пиглас и оберегает нас от бед и печалей.