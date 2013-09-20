Конструктор оружия Виктор Приходько благодаря своим инновационным идеям прославил Беларусь на весь мир

Новости Беларуси. Виктор Приходько более 20 лет занимается созданием оружия. Чаще спортивного. В коллекции новатора несколько десятков моделей: от матчевых пистолетов до снайперских винтовок.

Об оружии Виктор Иванович может говорить часами. И подробно. Бывший спортивный стрелок и тренер цену миллиметрам знает не понаслышке. По сути, оружие он не создает, а переделывает. Получаются более легкие и дешевые образцы.

Виктор Приходько, конструктор оружия:

Вот этот аппарат должен, призван заменить «марголин» наш. Прекрасная машина. У него двигается подвижная мушка вверх-вниз. Здесь прицел, винт, который может менять ширину просвета под глаз любого стрелка индивидуально и под освещение.

Благодаря такой идее, говорит Виктор Иванович, спорт может экономить большие деньги. Получая те же, если не лучшие, результаты.

Модели Виктор Иванович испытывал в Малайзии. Там он работал 6 лет, не забывая о Беларуси.

Виктор Приходько:

В 2006 году принял участие в выставке вооружений международной. 600 компаний из 45 стран мира. И впервые белорусское оружие было там представлено. И многие подходили и говорили: «Что такое, где Беларусь? Мы не знаем». То есть это была инкогнито страна. Жена чертила круг, говорила: «Вот это Европа, а вот центр - это Беларусь».

У ружья, которое делает Виктор Иваныч, практически нет отдачи при стрельбе за счет плотности расположения ствола к рукоятке. Эта модель, к примеру, ружье универсальное, боевое, пригодится и для спецназа, и для пограничников. С ним и в рукопашную можно: есть штык. Его уже оценили в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Приходько:

Это оружие прошло проверку в патентном комитете Швейцарии. Представители Китая, Индии, Японии, ЮАР, Филлипин, Индонезии, Южной Кореи, Тибета и Малайзии выразили готовность приобретать серийную продукцию.