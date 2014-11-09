Как увлечение чайной церемонией может стать профессией и как правильно заваривать и употреблять чай

Изящный столик, крошечные чашки и улыбчивая хозяйка. Приняв приглашение на чайную церемонию, с первых секунд мы окунулись в атмосферу абсолютной гармонии.

Алена Величко, ведущий чайной церемонии:

Чай, который я сегодня выбираю, это чай, который мы как раз-таки недавно привезли из Китая, – «Одинокие кусты с горы Феникса, которые имеют аромат орхидеи». Это тот чай, который раскрывает аромат сухого чая. Раскрывается, когда вы делаете три вдоха, три выдоха, и на третьем вдохе вы как раз почувствуете его настоящий сухой аромат.

О секретах чая наша героиня знает если не все, то почти все. Однажды, много лет назад, восхитившись красотой чайной церемонии, Алена Величко решила посвятить жизнь изучению тайн этого удивительного напитка, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Алена Величко, ведущий чайной церемонии:

Конечно же, глядя на этот чай, никак не могла подумать, лет 10 назад, когда только начинался мой настоящий чайный путь, что когда-то я приду к тому, что стану ездить в Китай, сама общаться с чайными мастерами и, конечно же, сама проводить чайные церемонии. 10 лет назад все это начиналось как приглашение моих друзей, которые проводили йогу. Мне сказали: «Алена, пойдем на чайную церемонию». Когда мы туда пришли и девушка Мария провела чайную церемонию, она меня абсолютно очаровала, и тут же, выйдя из ресторана, предварительно взяв у Марии контакты чайного магазина, я отправилась сразу же туда и купила чайный набор, который я теперь всем показываю, что не надо покупать с пылу-жару чайный набор, если ты ничего не понимаешь в чайной посуде.

После покупки своего первого чайного набора Алена прошла обучение на ведущего чайной церемонии. И постепенно увлечение стало ее новой профессией.

Алена Величко, ведущий чайной церемонии:

Мне кажется, что самый лучший способ для человека найти свой путь, прощупать свою дорожку – это делать шаги в ту сторону, которая ему нравится, которая отзывается в сердце.

В детстве я точно так же, как и многие советские дети, пила бабушкин чай, который она заваривала три дня подряд, говорила, что таким чаем не испортишь точно цвет лица. И я даже не помню, в каких пачках она его покупала, как он выглядел. Но помню, что он был безвкусный, достаточно темного цвета. Всегда я его пила без сахара. Кофе я всегда пила с сахаром, а чай – без сахара. И если говорить о кофе, что тоже я когда-то обратилась к одному человеку, который профессионально занимается кофе, спросила, как научиться пить кофе без сахара. Он сказал, что когда я найду свой кофе, то буду пить его без сахара, потому что не захочется туда класть сахар.

Кажется, что сложности чайной церемонии – это для особых случаев. Но наша хозяйка уверяет: с нее можно и нужно начинать каждое утро.

Алена Величко, ведущий чайной церемонии:

Утро в моей семье (и моя семья, надеюсь, может подтвердить) всегда начинается с чайной доски, с гайвани или чайника, с чаши справедливости, с маленьких пиал, из которых мы пьем чай. Чай, с которого начинается утро в нашей семье, – это черный пуэр. Потому что мой муж очень его любит, моя дочка тоже. Поэтому я завариваю им всегда черный чай, хотя сама уже постепенно отхожу от него. Это не самый мой любимый чай на данный момент. Но тем не менее я очень люблю заваривать чай, они сами уже любят, когда я завариваю именно таким образом.

На самом деле, несмотря на всю сложность этого процесса, это очень удобный способ для того, чтобы заваривать чай.

Долгое чаепитие на китайский манер располагает к длинным беседам. И вот мы уже чуть больше знаем о том, как на самом деле нужно заваривать и употреблять этот волшебный напиток.

Алена Величко, ведущий чайной церемонии:

Чай можно заваривать много раз. Многие люди как ни странно, воспринимают это, что можно чай заварить, как моя бабушка, на следующий день еще раз заварить, и потом еще раз заварить. И так должен чай выдержать несколько дней. На самом деле это не так, потому что имеется ввиду заваривание пока теплый чайный лист. Так как пиалы очень маленькие, чай остывает очень быстро. И, соответственно, вы можете сразу его пить. И когда вы завариваете в большой чашке утром дома, то вам нужно подождать, пока остынет чашка, потому что горяче пить, можно обжечься. И это не очень хорошо для слизистой, если вы пьете обжигающий чай. Это один из запретов на чай. Или, например, второе преимущество в том, что здесь чай не перезаваривается. Когда вы завариваете таким образом, то есть вы сразу его сливаете и не даете ему перенастояться. Таким образом, пока вы 15 минут дома залили в горячую чашку и ждете, пока она остынет, он там завариться, за это время мы с вами можем выпить маленьких чашек 3-4 и получить полное удовольствие от этого процесса.

Получая полное удовольствие от неспешного процесса, к концу церемонии мы понимаем, что самый главный ее компонент – это плавная беседа и тонкий аромат удивительного чая. А что может быть лучше медлительным воскресным утром.