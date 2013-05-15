Как отдыхают семьи телеведущих СТВ?

На календаре международный день семьи, а значит, прекрасный повод порадовать и удивить своих самых близких людей. Отдыхаем в семейной компании ведущих телеканала «СТВ». Любимые развлечения, спортивные хобби и традиции домашнего досуга, прямо сейчас в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Медийный пикник начинаем с энергичной семьи Михаловских. Родители Елена и Дмитрий уверены, что воспитывать спортивный дух необходимо с самого детства. Залог здоровья, отличного настроения и приятные воспоминания от совместных каникул! Малышка Ева – настоящий энерджайзер! Ей еще нет и трех лет, а она уже старательно осваивает новый вид транспорта – четырехколесный велосипед. Наставления мамы и папы и первые самостоятельные проездки! Старшая дочка Анна прекрасно овладела искусством айкидо, мечтает прыгнуть с парашютом и обожает ролики и коньки. Михаловские неравнодушны к водной стихии. Среди семейных хобби – крутые спуски по горным рекам - рафтинг, а также аквапарки! Главный девиз – всегда вместе!

Елена Михаловская, телеведущая:

Мы всегда стараемся отдыхать вчетвером, выезжаем к морю. Если не хватает, хотя бы одного члена семьи, мы начинаем тосковать . Лично я в эти моменты отдыхаю больше всех, я могу почитать книжечку, потому что дети всегда с папой. Вот у нас такая традиция, что детьми на отдыхе по большей части занимается папа. Мы со старшей дочерью Аней поклонники роликов, нам по душе динамичный, активный вид отдыха.

Спортсменка и красавица! Телеведущая Кристина Момот стала счастливой мамой всего шесть недель назад. Активная и позитивная, она до самого последнего месяца беременности занималась плаванием, так что приходить в форму ей даже не пришлось. Маленький Миша, пока еще и самый младший в звездном семействе детей «СТВ», но уже очень бодро реагирует на звонкие погремушки и обожает прогулки по живописной набережной Свислочи.

Кристина Момот, телеведущая:

Мы вчера здесь гуляли, к нам присоединились мои папа и мама, идем и встречаем моих коллег – здравствуйте, здравствуйте - в итоге мой папа сказал, преступников тянет на место преступления, а ваши коллеги, наверное, такие ответственные, что даже в выходной день на работу все приходят Мы уже набрали килограмм и выросли на 4 см., а был совсем крошечка, даже трех килограмм не был, когда родился. Телевизионщик будущий, уже сходили на работу мы, выбрали себе рабочее место, мы будем начальником.

Этот столичный клуб для семейства Сахаровых стал родным уголком в шумном городе. Аттракционы под открытым небом и уютные беседки. Здесь отдыхаешь душой. Совместные прогулки, как и походы в кино, отлично вписались в свободный график. Да, и застать семью телеведущей Ольги Сахаровой дома - невозможно. Активный релакс - норма жизни. Младший Санек встал на ролики еще в полтора года и уверенно выписывает круги по парку. Скейтборд, велосипед – скоростные развлечения мальчишке по вкусу. Старший Егор обожает футбол на пару с папой и достойно катается на сноуборде и горных лыжах. Быть легкой на подъем Ольге Сахаровой не привыкать, ведь она выросла в настоящей команде!

Ольга Сахарова, телеведущая:

Формула семейного счастья – уметь быть вместе, когда вместе и уметь не мешать, когда порознь. В данный момент у нас так и получается, что старший сын уехал в Крым с папой в горы. Но так как они проходят в горах по 15 км., понятное дело, что четырехлетний Санек, он бы выдержал, я не сомневаюсь, но это тяжеловато. Поэтому у нас была такая договоренность - я на время взяла на себя роль папы. Папа научил Санька ставить палатку, и он остался в Минске. Умение договариваться друг с другом – это очень важно в семье.