Ирина Голуб-Чеховская создает уникальных кукол-эльфов, используя 300 видов вышивки, состаренный металл и технику батик

Новости Минска. В одном волшебном лесу обитают трудолюбивые малышки-эльфы. Они слушают мелодии природы, создают для птичьей братии уютные домики, озаряют солнечным светом таинственные тропы, наполняют лес ароматом цветов и превращают капельки росы в драгоценные камни.

C таким удивительным миром нас знакомит талантливый художник Ирина Голуб-Чеховская. Сказочница и рукодельница живет в Минске. Ее куклы не похожи ни на кого и, безусловно, вдохновляют, ведь их история началась с обыкновенного чуда.

Ирина Голуб-Чеховская, художник по куклам:

Самая первая эльфийка просто пришла ко мне во сне, мне оставалось всего лишь воплотить это в жизнь. Она была прямо вся в мельчайших подробностях. Я уже искала ткани, которые мне приснились, фурнитуру, аксессуары. И с каждым разом, подходя к концу работы с одной парой, моментально как-то автоматически приходил образ следующий-следующий-следующий, как конвейер. В итоге я их не придумала, они пришли сами.

Вы не найдете здесь нарочитых образов и готовых ответов. Каждый может фантазировать сам. Мастер передает характер волшебных жителей леса через костюмы. А гардероб у эльфиек, как у династии английских леди: от бархатных платьев до уникальных камелий.

Каждую деталь Ирина создает вручную, и куклы в буквальном смысле светятся позитивной энергией своей хозяйки. Здесь около 300 видов вышивки, батик, состаренный металл и сочетание всевозможных фактур. В кукольной стихии Ирина одновременно и художник, и швея.

Ирина Голуб-Чеховская, художник по куклам:

Человек, смотрящий на эту куклу без лица, условно, все про нее понимает. Она не грустная и не веселая. Когда хозяину грустно, она будет сопереживать, когда у него радость - и она будет радоваться вместе с ним. Она ненавязчивая в интерьере. Порой, в принципе, в процессе не ты руководитель. Они сами выбирают: «Я не хочу такое, хочу такие тапочки, такой цвет, я не хочу такое платье, что ты мне тут предлагаешь?!» Это такой процесс-диалог.

Эльфийских принцесс мастер создает в паре с мишками Тедди, слонятами и зайчиками. У каждого дуэта своя роль в волшебном лесу.

Все сказочные истории Ирина сочиняет сама, дает своим героям исключительно эльфийские имена и даже создает для кукол личные паспорта! Например, Рождественская версия. Работа в заснеженном лесу не утихает. Мастер превращает эльфийцев в новогодних почтальонов и хранителей волшебного времени, они украшают ягодами елки и везут на санях подарки. Познакомимся с Гвенн и мишкой Хабби.

Ирина Голуб-Чеховская, художник по куклам:

Это самая младшая девочка из всех эльфиек, она очень любит ангелов, поэтому старый мудрый эльф ей придумал крылышки, у нее там есть. Они развешивают причудливые сосульки на деревьях, разбрасывают снежинки, и их золотые бубенчики разносятся по всему волшебному лесу.

Ирина Голуб-Чеховская уверена, что долголетие любого художника кроется в его многогранности, и старается пробовать себя в разных направлениях. Для нее сейчас пришла пора текстильных шарнирных кукол. Рыжеволосая Вивьен напоминает принцессу цирка, у нее уже есть лицо и она двигается. Правда, к ней автор пришла путем творческих проб и экспериментов.

Ирина Голуб-Чеховская, художник по куклам:

Где-то года полтора назад получилась кукла с расписным личиком, и в итоге не смогла я с ней долго существовать. Возможно, был найден не тот образ, не те глаза, не та форма головы, лица, что-то было не то, что меня, как мастера, напрягало. Эта кукла с этим личиком не берет на себя очень много. Я ее безумно люблю. И очень любила с тех пор, как ее начала создавать. Я думаю, что все, что было тогда, это был просто эксперимент.

Ирина с легким сердцем отпускает своих кукол к новым хозяевам. Она стремится передать в своих работах только радость, и уверена, что люди ответят эльфийцам взаимным теплом и любовью.

Ирина Голуб-Чеховская, художник по куклам:

У всех была любимая кукла, милый мишка, зайка, которым мы доверяли свои тайны. Но, увы, мы взрослеем, нас жизнь крутит-вертит, порой мы забываем свою первую любимую куклу. Я заметила, что какая бы кукла ни попадала в чей-то дом после меня, не люди их выбирают, оказывается, они сами выбирают. Я иногда вижу фотографию будущих хозяев и ту куклу, которую он выбрал, они удивительным образом похожи, просто невероятно. Я думала сначала, что это просто совпадение, но это уже какая-то тенденция. Я хочу, чтобы куклы дарили им радость, напоминали о детстве, в котором было хорошо, светло.

«Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла или «Ухти-Тухти» Биатрис Поттер. Эти известные персонажи любимы по всему миру, а их сувениры-прототипы - долгожданные гости в любом доме.

Авторские эльфийки Ирины Голуб-Чеховской – наш достойный ответ английским персонажам, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.