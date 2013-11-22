Художник Надежда Бука к чемпионату мира по хоккею создает коллекцию тематических бутинанок

Новости Беларуси. Зимний вид спорта в необычных формах видит эпатажная белорусская художница Надя Бука – она же корреспондент нашего телеканала. Предстоящий чемпионат мира по хоккею вдохновил мою коллегу на целую серию новых композиций.

Надя Бука, художник:

Наступающий год, 2014-й, – это год Лошади. Но для Беларуси год знаменателен еще и тем, что у нас будет чемпионат мира по хоккею. И я придумала такую лошадь, которая едет на коньках, и, так как у нее копыта, держать клюшку нормально она не может.

Лошади на коньках, хоть и неудобно, но ничего не поделаешь. Чемпионат мира по хоккею все ближе и художник Надя Бука просто не могла остаться в стороне. Ее новый проект – цикл открыток на хоккейную тему. Вдохновение пришло неожиданно.

Надя Бука, художник:

Первый эскиз, который я придумала, связанный с хоккеем, как раз произошел во время одного из матчей, когда «Динамо-Минск» играло против Словении. Тогда мы победили, я была такая радостная, приехала домой, села за стол и сразу же нарисовала свой первый эскиз.

Новая победа любимой команды – новое творение. Елка из клюшек или шайба в виде звезды. Но это только эскизы. Их художник перенесет на цветную бумагу и вырежет. Получится вытинанка от Нади Буки – бутинанка.

Бутинанки – это мир, который Надя изобрела сама. Его населяют добрые существа. Пиглас нашел себе место в маске вратаря. Художница считает: он принесет удачу нашей сборной.

Надя Бука, художник:

Я собираюсь даже одну из таких футболок подарить вратарям нашей сборной, Беларуси.

Сейчас работы Нади экспонируются в галерее Вильнюса. Новых героев уже полюбила литовская публика.

Хоккейные символы 2014 года оживут в бутинанках. Художница планирует выставить их не только в Минске, но и в других городах Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти минуты Надя болеет за «Динамо» в «Минск-Арене». Возможно, эта игра вдохновит ее на новые произведения.