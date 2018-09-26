«Посмотрите «Монополию». Вы сделали её клон». Как создают настольные игры в Беларуси

Схватки с мифическими существами в центре города, космические сражения на квадратном метре, и баснословные состояния за пару часов. Вот уже который год фестиваль настольных игр собирает всех авторов, издателей и любителей. А где найти фанатов фишек и кубиков? Очевидно, в гейм-клубах. Руководитель одного из минских направлений Геннадий Гриневич рассказал, как настольное движение вышло за пределы домашних посиделок. Геннадий Гриневич, руководитель игрового пространства:

Начали активно собираться большими компаниями и сложно было, отвечая на телефонные звонки, собирать такое количество людей. Создали клуб!

В этой комнате несколько сотен коробок. Стоимость инвентаря сравнима со стоимостью авто. Время здесь измеряется количеством партий, а участники с утра и до глубокой ночи засиживаются, чтобы определить лучшего. Со слов организаторов, в играх как нельзя лучше можно разглядеть суть человека. Геннадий Гриневич:

Когда с человеком начинаешь играть в настольную игру, в игровом процессе он открывается совсем по-другому и может показать те грани своего характера, которые он пытался скрыть.

Пожалуй, фраза: жизнь-игра, как нельзя лучше описывает будни гейм-мастеров. К слову, рассвет индустрии в Беларуси происходит именно сейчас. Артем Сериевич, гейм-мастер:

Если сравнить с тем, что было лет десять назад, когда найти игру было крайне тяжело... В основном, все тащили с Польши, потому что у нас специализированных магазинов было мало.

Сегодня отдел с карточками, фишками, кубиками и фигурками можно найти в любом торговом центре. Мир настольных игр насчитывает тысячи наименований самых разных жанров: от классических шахмат до таких знаменитостых игр, как «Имаджинариум», «Манчкин», «Активити» и «Монополия».

Легендарную «Монополию» придумал Чарльз Дэрроу в далеком 1934 году. Правда, когда он первый раз показал её компании-издательству, ему отказали из-за ошибок в дизайне. Издатель не расстроился, выпустил игру своими силами и продал 5 000 экземпляров. Сегодня же «Монополия» – одна из самых популярных настольных игр в мире. Чтобы попасть на прилавок, новые игры проходят довольно серьёзную проверку на оригинальность. Нередко авторы совершают одну и ту же ошибку: сознательно или не очень копируют чужую идею и дополняют своим оформлением. Роман Григорик, автор настольной игры:

Самая популярная заявка для всех авторов, которые отсылают не очень качественный продукт, это – «Посмотрите «Монополию». Вы сделали её клон».

Встречаются на рынке настолок и белорусские творения. Для наших авторов лестницей к успеху чаще всего становятся международные игровые фестивали.

Роман Григорик:

Запускают различные конкурсы для авторов, различные конвенты типа того же «Игрокона», когда туда собираются все люди, которые интересуются настольными играми. Кроме того, там есть большая секция для авторов, которые могут показать свою игру, поучаствовать в конкурсе и, таким образом, издатели замечают человека со своей разработкой.