Людям, признающим себя азартными, отныне запрещен вход в казино Беларуси

Новости Беларуси. В казино Беларуси, отныне, запрещен вход игроков, признающих себя слишком азартными. Другими словами, людям, которые по собственной инициативе внесли себя в черные списки, с этого дня отказано в посещении игровых заведений.

Поданное заявление возврату не подлежит и доступно всем организаторам азартных игр на территории Беларуси. Этот механизм в первую очередь призван защитить людей, которые зачастую в пылу игры теряют и проигрывают самое дорогое, что у них есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.