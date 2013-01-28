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Людям, признающим себя азартными, отныне запрещен вход в казино Беларуси

28 января 2013 06:33
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Новости Беларуси. В казино Беларуси, отныне, запрещен вход игроков, признающих себя слишком азартными. Другими словами, людям, которые по собственной инициативе внесли себя в черные списки, с этого дня отказано в посещении игровых заведений.

Поданное заявление возврату не подлежит и доступно всем организаторам азартных игр на территории Беларуси. Этот механизм  в первую очередь призван защитить людей, которые зачастую в пылу игры теряют  и проигрывают самое дорогое, что у них есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Хобби # Казино

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