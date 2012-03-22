Фестиваль любительских фильмов «Киношка» проходит в Смолевичском районе

Жюри совместно со зрителями скоро назовут лучшие видеосюжеты школьников, по 5 номинациях.

Дети активно снимают ролики про школу, родной город, фотокомиксы и социальную рекламу, сообщили в программе «Міншчына» на СТВ.

Конкурс проводится во второй раз. Вдвое возросло и количество участников. Победителей ждут дипломы и подарки, кинолюбителей ждут походы в салоны красоты и тренажерный зал.

Юлия Лупинович, начальник отдела по киновидеообслуживанию населения Смолевичского района:

В основном ребята подают по социальной тематике, что было действительно удивительно. есть ролики «Нет наркотикам!», «Мы – против курения!», есть ролики, которые рассказывают о правилах дорожного движения.

Артем Каргин, ученик ГУО «Смолевичская средняя школа № 2»:

Очень интересный конкурс, хорошие призы. Было очень интересно попробовать. У нас были ролики, так почему бы не попробовать. В прошлом году я занял первое место в номинации «Ералаш», и в этом году надеюсь на победу.