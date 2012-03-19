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Лучшее лекарство в пилюлях - поэзия!

19 марта 2012 06:37
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Бразильская художница Лариса Мингин запустила удивительный арт-проект - лечение словом. Теперь, чтобы избавиться от грусти, тоски, обиды, переживаний достаточно выбрать соответствующую баночку с таблетками-стихами! В маленьких блистерах вы найдете…мудрые хайку, которые способны вас удивить, заворожить и заставить забыть о насущных проблемах! Если проект будет иметь успех, художница собирается выпустить дополнительные таблетки для тех, кто сдает экзамены, выходит замуж или даже собирается в роддом!

# Необычное # Поэзия # Фотофакт # Хобби

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