Екатерина Швед из Витебской области делает кукол из колготок и синтепона

Новости Беларуси. Куклы как люди. Жительница одной из деревень Витебской области из колготок и синтепона создает интересные, в чем-то даже эпатажные куклы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Швед:

Кто-то делает большие руки, огромные ладони. У кого-то ноги большие. Они не похожи друг на другу, все разные получаются. То есть, как некоторые делают портретные куклы, повторяют, я не смогу - у меня не получится.

Создания так называемой текстильной скульптуры начинается с головы. В зависимости от того, каким получилось лицо, мастерица подбирает и образ для будущей куклы. На создание одной игрушки ростом сантиметров в 50 Катя тратит как минимум две недели. А еще 5 метров проволоки и мешок сентипона. Впрочем, найти материалы для создания кукол не проблема. Мастерица использует все, что попадается под руку.

Екатерина Швед:

(Проволока – это какие-то отходы?) Да. Это проводка старая алюминиевая. То есть все тащится. Лучше всего, конечно, медная проволока, потому что она более гибкая.