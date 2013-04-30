Цукерберг, основатель Facebook, просит снизить свою зарплату до 1 доллара в месяц

Новости США. Марк Цукерберг, создатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook, заявил о том, что будет получать зарплату в размере 1 доллар ежемесячно и отказывается от всяческих бонусов.

Инициатива Цукерберга не нова. Задолго до него, в 1998 году, зарплату в один доллар назначил себе глава Apple Стив Джобс (смотрите видео). А в 2005-м его примеру последовали Ларри Пейдж и Сергей Брин – основатели Google.

Судя по всему, голодать Марку Цукербергу не придётся. В прошлом году он заработал более 2 млрд долларов от реализации своего опциона в 60 млн акций Facebook. Кроме того, его зарплата в 2012-м составила 500 тысяч долларов и он получил премию в размере 266 101 доллара. Журнал Forbes оценивает состояние 29-летнего Цукерберга в 13,3 млрд долларов.

О том, как удалось организовать настолько успешный бизнес, Цукерберг рассказал во время встречи со студентами МГУ минувшей осенью. Лекция-встреча была организована в виде интервью.

Марк Цукерберг, основатель социальной сети Facebook:

Важно, чтобы вокруг тебя были люди, которые верят в то, во что веришь ты. Не важно, что мы немножко разные. Мы отличаемся от других, как компания, потому, что нас эта социальная миссия объединяет. Каждый день, когда мы приходим на работу, мы приходим именно с этой мыслью. Мы хотим сделать так, чтобы у людей была возможность делиться каждый день все большим количеством контента и постоянно оставаться на связи.