Самый пушистый кот в мире живёт в США. Длина его шерсти – 23 см

Новости США. Полковник Мяу, двухлетний кот гималайской породы, попал в книгу рекордов Гиннесса как обладатель самой длинной шерсти. Средняя длина волос Полковника составляет 23 сантиметра.

Энн Мэри Эви – хозяйка кота признаётся, что дома только и делает, что пылесосит: шерсть четвероного любимца – повсюду. Мэри взяла Мяу из приюта. Теперь рекордсмен и его хозяева живут в Лос-Анджелесе.

Энн Мэри Эви, хозяйка самого пушистого в мире кота:

Его шерсть повсюду, она даже попадает на нас. У меня такое ощущение, что я только и делаю, что пылесошу.

Полковника расчёсывают три раза в неделю. А при мытье не используют никаких специальных средств. Недавно у кота появился персональный сайт и канал на YouTube. «Мы знаем, что он лучший кот в мире, но признание этого в Книге рекордов Гиннесса – совершенно новый уровень», – признаются хозяева.

Напомним, весной прошлого года в США собачка, вероятно, самая маленькая в мире. Сразу после рождения эта кроха весила около 30 грамм и спокойно помещалась в чайной ложке. Когда ей было три недели, ее размер был не более мобильного телефона. Ветеринары до сих пор удивляются, как ей удалось выжить, ведь родилась она на улице, и ее сердце поначалу не билось. В приют вместе с мамой и братьями она попала благодаря случайным прохожим.