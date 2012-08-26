Японская актриса украсила прическу живыми тараканами

Новости Японии. Японская актриса Шоко Накагава удивила телезрителей нового шоу на местном телеканале креативным головным убором. Шоко – певица и актриса, известная также под псевдонимом Шокотан, прославилась в стране Восходящего солнца эпатажными поступками.

В очередной раз она решила удивить всех, украсив свою голову гигантскими тараканами. Со слов очевидцев, во время демонстрации прически на лице Шоко не было и следа брезгливости к насекомым, наоборот, было видно, что с тараканами у нее давняя дружба.

По словам девушки, на необычные поступки её толкает любовь к манге и аниме; Накагава является поклонницей профессионального бокса. Шокотан обожает Брюса Ли, настоящей страстью актриса называет кунг-фу фильмы, что странно для девушки.

Накагава признана в Японии «королевой блоггеров». Ещё в 2008 году её блог набрал миллиард хостов. Кроме того, девушка – любительница домашних животных: в доме актрисы обитает 7 кошек и четыре черепахи.

Справка ctv.by

В июле 2006 Шоко выпустила свой первый дебютный альбом Brilliant Dream, который занял в музыкальных чартах Японии 29 место с первоначальной продажей 6313 дисков.