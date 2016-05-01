Белорусское на московских прилавках: за что россияне ценят товары под маркой «Сделано в Беларуси»

Новости Беларуси. На неделе в российской столице прошли Дни Минска. А это значит, что Белокаменная могла оценить все новинки отечественной продукции на традиционной выставке-ярмарке. А белорусские производители – крепче закрепиться на московских рынках, найти новые деловые контакты. На этот раз промышленный потенциал Минска показали широким ассортиментом товаров – от конфет до стройматериалов. С чем вернутся минские торговцы из Белокаменной?

Инга Байдалинова:

Почти во всех супермаркетах продаются белорусские продукты. Молочные так точно. И квас можно купить белорусский. И даже колбасу. Наш любимый продукт – это полендвица. Такую в Москве не купишь.

В холодильнике Инги, как на полках хорошего белорусского супермаркета – молочка, рыбные деликатесы, квас и даже пиво – все «made in Belarus». Хозяйка уверяет: из нашей страны с пустыми руками никогда не возвращается.

Инга Байдалинова:

Все мои белорусские друзья и родственники считают, что это совершенно обычные продукты. Мне кажется, это избалованная позиция. У нас здесь все подвергается сомнению. Белорусское на самом деле вкусное, качественное и недорого для нас. Нам очень нравится. И мы не сомневаемся в качестве. Если мы бываем в Минске, мы обязательно закупаем продукты и даже картошку привозим в мешках.

Впрочем, белорусские товары в Москву везут не мешками и сумками, а скорее гонят фурами и даже вагонами. В 13-миллионом городе, как грибы после дождя, появляются магазины и кафе с «белорусским колоритом». В этом небольшом павильоне все продукты от белорусского производителя. Покупатели - сплошь постоянные клиенты.

Россияне:

Брала белорусскую колбасу в Саратове. Очень вкусная. Приезжает к нам белорусская ярмарка. Торгуют вещами, продуктами, колбасами – все очень вкусное, доброкачественное.

Всегда захожу в ваши магазины, в частности белорусские. Молочку пробовала, хлеб тоже прекрасный.

Нравится мне белорусский товар. Когда я на вокзале бываю, как правило, сюда захожу и всем советую.

Найти белорусские товары не составляет никакого труда и на полках обычных московских супермаркетов. Причем выбор поистине широк – от молочки и кондитерских изделий до шампуней и порошков. Для многих россиян белорусское - синоним качественного. Привычные этикетки мы находим и на полках обычных магазинов, и на стеллажах элитных фермерских лавок. Причем даже продукция известных российских брендов при ближайшем рассмотрении может оказаться с «белорусским вкусом».

Ставка на наши товары себя оправдывает. Белорусское качество для российских потребителей — не пустой звук. Использование словосочетания «белорусский товар», «белорусский продукт» в названии фирмы или товарного знака дает известные преимущества. А товары под маркой «сделано в Беларуси» продавцу гарантируют как минимум повышенный спрос, максимум – значительное повышение товарооборота.

Творожные сырки этой торговой марки разлетаются с полок московских магазинов как горячие пирожки. И вроде ничего удивительного: качество и вкус подтверждены слоганом «Белорусские традиции». Удивительные открытия начинаются, если внимательно прочитать этикетку. Оказывается, произведен этот сырок в Московской области. И вроде никакого обмана: все честно написано мелкий шрифтом. Такой вот тонкий маркетинговый ход.

Если о белорусских товарах в Москве знают всё или почти всё, то вот с нашей национальной кухней жители златоглавой почти не знакомы. Екатерина Кибальчич в России живет уже больше 10 лет. Недавно она организовала дни белорусской кухни в Москве. Говорит, даже тому, что драник - белорусское блюдо, многие москвичи искренне удивлялись.

Екатерина Кибальчич, представитель белорусского общества в Москве:

За два дня до праздника мы еще не знали, какой именно драник мы будем готовить на улице. Мы просто закрылись с шеф-поваром на кухне и стали экспериментировать. Проблема, что стрит-драника в принципе не существует в массовом общепите, хотя это могло бы быть любимым блюдом многих.

Что бы создать «стрит-драник», пришлось провести настоящее кулинарное расследование. В итоге белорусским национальным фаст-фудом накормили больше трех тысяч москвичей.

Молочка, деликатесы из рыбы, кондитерские изделия. Знакомые москвичам бренды и новые игроки на российском рынке. Белорусский продукт здесь в особом представлении не нуждается. В Москве, без преувеличения, его можно найти на прилавках любого магазина.

Татьяна Гвардиян, продавец:

С большим удовольствием выбираю белорусскую продукцию, колбасы, деликатесы. Белорусскую молочку обожаем, белорусский шоколад полюбили.

Тема белорусских деликатесов, которые могут заменить россиянам устриц и фуагра, сегодня процветает в Интернете. Мы вспомнили и про виноградных улиток, и про страусиные фермы и даже научились выпускать элитные сорта сыра. Но пока безусловное экспортное лидерство за «традиционными» товарами. На прилавках этого магазина – лен от известного белорусского производителя.

Александр Тельнов, директор магазина:

Любим эти ткани за качество, за то, что они соответствуют тем старым высоким ГОСТам.

Мебель – еще одно направление, которое у потребителей, по мнению российских предпринимателей, ассоциируется с Беларусью. Диваны, кухни и мебель из белорусского «массива» можно встретить и в московских квартирах, и в элитных коттеджах и домах.

Алексей Ершов, администратор мебельного магазина:

Всегда покупатели возвращаются, повторные заказы. Очень много клиентов и по два, и по три года обставляют и дома, и коттеджи. Пользуется спросом.

От осмотра экспозиций и презентаций к предметному разговору. Минский технопарк представил почти три десятка инновационных технологий – от аэросистем, разработок для оборонных нужд до современного медицинского оборудования. Не остались в стороне экспортеры-тяжеловесы. Сегодня 30% мирового рынка тяжелой техники – за Беларусью.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

У нас очень много различных проектов. Например, развязка со всей инфраструктурой на проспекте Независимости. У вас здесь наши метростроевцы реализуют ряд совместных проектов.

Встретить «Беларуса» в Москве можно практически на каждом шагу. Уже достаточно давно здесь убирают улицы, вывозят мусор и чистят тротуары на белорусских машинах.

Тракторист:

В городе удобен он. Верткий, хорошо крутит, вертит. Вот бы его чуть переделали под иномарочку! Цены бы не было! Я сам из деревни – у нас все такие трактора.

Москва съедает в день 31 000 тонн продовольствия. Это 10 железнодорожных составов, которые состоят из 600 вагонов. Сколько из них будет с «белорусскими номерами» - сейчас зависит исключительно от расторопности самих производителей.

Для успешного продвижения наших товаров на российский рынок сейчас есть все условия, есть все необходимые составляющие успеха: это и взаимная заинтересованность партнеров, и доверие покупателей к товарам под маркой «Сделано в Беларуси» и договоренности на самом высоком уровне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.