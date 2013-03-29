Жителей Минщины необходимо заинтересовать держать подсобное хозяйство, считает Батура

Новости Беларуси. Жителей Минщины необходимо заинтересовать держать подсобное хозяйство, а местные власти и сельхозкооперативы должны всячески поддерживать трудолюбивых сельчан. Об этом заявил губернатор Борис Батура во время обсуждения реализации областной программы развития и поддержки подсобных хозяйств.

Сегодня в области более четверти миллиона семей держат скотину или занимаются растениеводством. Им оказывается значительная поддержка с кормами, техникой, семенами, средствами защиты и ветеринарным обслуживанием. Вместе с тем, отметили в Миноблисполкоме, работать еще есть над чем.

Перспективный проект - перенос земельных участков граждан в поле севооборота сельхозорганизаций. Это поможет увеличить урожайность культур, и сэкономить силы и средства людей и сельхозпредприятий.

Актуальными остаются вопросы, в частности, по закупочным ценам на молоко - они слишком низкие, - и по реализации картофеля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Виталий Гришанов, председатель комитета сельского хозяйства Миноблисполкома:

Возникают иногда вопросы по закупке молока, потому что цена у нас уже достаточно высокая, по сравнению с ценами других государств. Вместе с тем, затраты тоже велики, но, сравнивая на полках магазинов цены на воду, которую, как считают покупатели, просто взяли из земли и разлили по бутылкам, и на молоко, куда приложили столько труда, ценник, конечно, не на стороне крестьянина. Есть небольшие проблемы с реализацией картофеля, но в этом случае хорошо сработала потребкооперация.