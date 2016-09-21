Заём в 3 миллиарда долларов: 21 сентября миссия МВФ начала работу в Беларуси

Новости Беларуси. Миссия Международного валютного фонда обсуждает с Беларусью новую кредитную программу.

21 сентября она официально приступила к работе в нашей стране.

До октября эксперты проведут ряд встреч с представителями государственных органов.

Питер Долман, глава миссии МВФ по Беларуси:

Эта миссия является переговорной. Мы здесь обсуждаем целый ряд экономической политики, которая могла бы быть поддержана в рамках кредитного механизма.

Условия предоставления займа МВФ сформулированы в соответствующем отчёте. Переговоры о новой кредитной программе с Международным валютным фондом правительство начало обсуждать ещё в 2015 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.