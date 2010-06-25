Эксперты считают, газовый конфликт вышел за рамки правового поля

Алексей Иванов, управляющий партнер адвокатской компании (Украина):
– Я думаю что, если бы конфликт, как в Украине, так и сейчас в Беларуси, рассматривался исключительно с правовой точки зрения и к этому на должном уровне были бы привлечены юристы, а не политики, то, во-первых, конфликта не было бы, а во-вторых, все бы решалось цивилизованными, правовыми путями.
Юрий Пустовит, управляющий партнер адвокатского бюро (Россия):
– Безусловно, мы все понимаем, что эту проблематику сильно политизируют. Что очень мешает отношениям двух стран, и в том числе позиционированию России в мировом сообществе.