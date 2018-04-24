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Зампред Мингорисполкома о средней зарплате: «По этому году она составит около 1 420 рублей»

24 апреля 2018 13:52
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Новости Беларуси. В свое время ставилась задача в Минске довести среднюю зарплату до 1.385 рублей. Откуда именно такая цифра, и насколько она реальна, рассказал в программе «Большой город» заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак.

Александр Крепак, заместитель председателя Мингорисполкома:
По итогам 2017 года заработная плата за декабрь составила 1.325 рублей. По этому году она составит около 1.420, по-моему, рублей.

Мы должны соизмерять заработную плату с производительностью труда.

То есть нельзя, чтобы заработная плата росла больше, чем производительность труда.

Экономическое развитие Минска: «Большой город»

# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Александр Крепак

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