Замминистра финансов Беларуси: принято решение правительства по повышению базовой ставки с 185 до 195 рублей

Новости Беларуси. 9 декабря в Минске прошло выездное заседание Президиума Совета Республики. Сенаторы обсудили меры по обеспечению сбалансированности республиканского и местных бюджетов в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нынешнем году значительные суммы ушли на борьбу с пандемией. Прямые расходы составили 450 миллионов рублей, также была оказана поддержка реальному сектору экономики. Бюджет на следующий год сохраняет социальную направленность. В приоритете – благосостояние населения.

Новый год мы встретим и с новыми мерами поддержки. Например, бесплатное проведение ЭКО. Такую помощь получат около двух тысяч пар. Также сохранится программа по семейному капиталу.