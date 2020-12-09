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Замминистра финансов Беларуси: принято решение правительства по повышению базовой ставки с 185 до 195 рублей

09 декабря 2020 13:42
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Новости Беларуси. 9 декабря в Минске прошло выездное заседание Президиума Совета Республики. Сенаторы обсудили меры по обеспечению сбалансированности республиканского и местных бюджетов в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Замминистра финансов Беларуси: принято решение правительства по повышению базовой ставки с 185 до 195 рублей-1

В нынешнем году значительные суммы ушли на борьбу с пандемией. Прямые расходы составили 450 миллионов рублей, также была оказана поддержка реальному сектору экономики. Бюджет на следующий год сохраняет социальную направленность. В приоритете – благосостояние населения.  

Новый год мы встретим и с новыми мерами поддержки. Например, бесплатное проведение ЭКО. Такую помощь получат около двух тысяч пар. Также сохранится программа по семейному капиталу.

Замминистра финансов Беларуси: принято решение правительства по повышению базовой ставки с 185 до 195 рублей-4

Елена Печень, заместитель министра финансов Беларуси:
Принято решение правительства по повышению базовой ставки с 185 до 195 рублей. Дополнительно в будущем году закладывается 50 миллионов рублей на опережающий рост заработной платы низкооплачиваемых категорий граждан. Суммарно фонд оплаты труда в бюджете составит 38 % всех расходов бюджета. На семейный капитал планируется направить 342 миллиона рублей. Это очень значительные ресурсы. Также более миллиарда рублей будет направлено на поддержку многодетных семей в строительстве жилья.

Сенаторы обратили внимание на важность финансовой поддержки регионов. Необходимо во всех областях обеспечить условия труда и проживания для людей даже в самых отдаленных населенных пунктах. Бюджетный кодекс не изменится, поэтому распределение финансов по регионам будет осуществляться на сессиях областных Советов депутатов.

# Государственный бюджет Беларуси # Экономика # Елена Печень # Фотофакт

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