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Премьер-министр Беларуси: мы заложили рост 101,8% объёма ВВП

07 декабря 2020 19:25
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Новости Беларуси. В целом правительство намерено придерживаться планов предыдущей пятилетки: рост доходов населения, увеличение внутреннего спроса и укрепление внешней торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. То есть ВВП будет увеличиваться, но не резко.

Премьер-министр Беларуси: мы заложили рост 101,8% объёма ВВП-1

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Планируется рост ВВП, мы заложили рост 101,8 % объема валового внутреннего продукта. Это достаточно напряженный показатель, еще раз подчеркиваю, потому что в этом году мы не планируем, что экономика опустится ниже 99 %, в то время как прогнозы по другим странам гораздо менее благоприятные. То, что сейчас называется, – это от 4 %, допустим, в Российской Федерации, до 9 % в странах Еврозоны. Поэтому они планируют себе на следующий год рост порядка 3 %, но это на фоне таких отскоков этого года.

Поэтому, если белорусская экономика остается на уровне, допустим, даже выше 99 %, мы прогнозируем, соответственно, рост в 101,8 % – тот индикатор, который мы для себя заложили, будет достаточно напряженно выглядеть.

Премьер-министр Беларуси: мы заложили рост 101,8% объёма ВВП-4

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# Экономика # Экономика # Роман Головченко # Фотофакт

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