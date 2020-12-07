Премьер-министр Беларуси: мы заложили рост 101,8% объёма ВВП

Новости Беларуси. В целом правительство намерено придерживаться планов предыдущей пятилетки: рост доходов населения, увеличение внутреннего спроса и укрепление внешней торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. То есть ВВП будет увеличиваться, но не резко.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Планируется рост ВВП, мы заложили рост 101,8 % объема валового внутреннего продукта. Это достаточно напряженный показатель, еще раз подчеркиваю, потому что в этом году мы не планируем, что экономика опустится ниже 99 %, в то время как прогнозы по другим странам гораздо менее благоприятные. То, что сейчас называется, – это от 4 %, допустим, в Российской Федерации, до 9 % в странах Еврозоны. Поэтому они планируют себе на следующий год рост порядка 3 %, но это на фоне таких отскоков этого года.

Поэтому, если белорусская экономика остается на уровне, допустим, даже выше 99 %, мы прогнозируем, соответственно, рост в 101,8 % – тот индикатор, который мы для себя заложили, будет достаточно напряженно выглядеть.