Задача со звёздочкой! Как предприятия Беларуси адаптировались к санкциям?

Новости Беларуси. Новые рынки сбыта, уникальные продукты и импортозамещение. Могилев на два дня стал площадкой для республиканской конференции СЭЗ страны. Здесь эксперты разных областей помогут найти ответы на вопросы, с которыми столкнулись резиденты в условиях санкционного давления. Дополнительную подушку безопасности подставило и государство. Ставка в первую очередь на промышленность, ведь она генерирует львиную долю ВВП страны. Как предприятия СЭЗ адаптируются к новым реалиям? Расскажет Юлия Мычка.

В конференц-зале свободной экономической зоны Могилева мозговой штурм. Более чем полторы сотни человек, от чиновников до маркетологов, приехали сюда из всех регионов страны и уже пять часов ищут новые решения. Такой дружный подход в 2021 году помог резидентам СЭЗ справиться с проблемами, которые возникли во время пандемии. Сегодня задача со звездочкой – адаптация к санкциям.

Андрей Ярцев, глава администрации СЭЗ «Могилев»:

На нашей площадке сегодня присутствуют государственные органы. Это Министерство экономики, это универсальная товарная биржа, это концерн «Беллесбумпром», который попал непосредственно под секторальные санкции со стороны Евросоюза, это государственные институты.

К сожалению, общего рецепта, который подойдет каждому резиденту, нет. Но есть системный подход, в том числе и от государства, которое не остается в стороне, а всячески оказывает помощь. Это новые возможности экспортного финансирования, расширение кредитования, выстраивания транспортно-логистических цепочек для перенаправления экспортных потоков. Но и бизнес спать не должен. Точкой роста производств, по мнению специалистов, должно стать импортозамещение или, например, создание уникальных продуктов. По этому пути пошел шкловской Завод газетной бумаги. Теперь здесь выпускают бумагу – основу для слоистого пластика, которую используют для облицовки мебели.

Виктор Король, заместитель директора по финансам шкловского Завода газетной бумаги:

Если мы раньше выпускали офсетную бумагу, упаковочную мешочную, то теперь это более высокоокупаемая продукция. И она пользуется в России на сегодняшний момент большим спросом.

Стопор производственных процессов напрямую влияет на экономику страны. Промышленность генерирует львиную долю ВВП, к слову, свободные экономические зоны дают в этом срезе 20 %. Да, о сверхприбылях говорить не приходится, но и о банкротстве тут никто даже и не думает. Ведь на предприятиях трудятся десятки тысяч людей. Только в Могилевской области каждый третий житель задействован на промышленном производстве.

Юлия Мычка, корреспондент:

Сегодня в свободной экономической зоне Могилева работают 45 предприятий, восемь из них занимаются деревообработкой. Мы знаем, что эта отрасль больше остальных пострадала от санкционного давления, но, несмотря ни на что, все 45 предприятий сегодня работают.

Искать инвесторов стало сложнее, но даже в таких непростых условиях это удается. Например, в 2022 году резидентами свободной экономической зоны Гродно привлечено в основной капитал около 300 миллионов рублей. Больше половины этой суммы – это иностранные источники. Сегодня это лучший показатель по стране.

Дмитрий Рожков, глава администрации СЭЗ «Гродноинвест»:

В настоящее время это и проекты в сфере деревообработки, это те, которые начинались несколько лет назад, сейчас они находятся в активной инвестиционной фазе. Плюс строится гродненский стеклозавод – уникальный, инновационный проект в Гродно будет. Также строится завод по производству хлопка в Сморгони. И ряд проектов в сфере агропромышленного производства.