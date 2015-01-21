Новости Беларуси. За последние 10 лет внутренний потребительский рынок Беларуси вырос вдвое. Об этом 21 января заявил вице-премьер Михаил Русый, подводя итоги работы Потребкооперации. Ее товарооборот только за год составил 2 миллиарда евро. Речь идет о продаже товаров отечественного производства. В последнее время кооператорам довольна сложно конкурировать с гипермаркетами.

Торгово-производственная сеть потребкооперации занимается продажей, заготовкой, переработкой продукции во всех регионах страны. Эта крупная многоотраслевая организация обслуживает более трети населения, оказывая свыше 70 видов услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:

Практически ни одно подворье не осталось без нашего внимания. Все, что люди планировали продать нам, мы дали им возможность это сделать. На основе получения этой продукции приготовили продукты для продажи, которые сегодня в сети наших магазинов повсеместно есть. Население с удовольствием пользуется этими нашими услугами.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Пройдите даже сетевые магазины в Минске и другие, того ассортимента, как здесь представлен, нет. Человек должен прийти взять моченый помидор, моченое яблоко, огурец. Ему должно быть в килограмме, в полкилограмма, в пяти килограммовой упаковке. Над этим надо работать.