За первые пять месяцев 2019-го белорусы потратили 19 миллиардов рублей

Новости Беларуси. Наметившийся в последнее время рост заработной платы стимулирует белорусов больше покупать. За первые пять месяцев 2019 года розничный товарооборот прибавил больше 5,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все вместе за это время мы потратили более 19 миллиардов рублей. В среднем на душу населения получается ежедневно 13,4 рублей – на 1 рубль 30 копеек больше, чем годом ранее. Большая часть этого пирога – 90 % – достается различным организациям торговли. Но и популярность общепита стабильно увеличивается. Столовым, кафе и ресторанам досталось больше миллиарда рублей.