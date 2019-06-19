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За первые пять месяцев 2019-го белорусы потратили 19 миллиардов рублей

19 июня 2019 16:54
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Новости Беларуси. Наметившийся в последнее время рост заработной платы стимулирует белорусов больше покупать. За первые пять месяцев 2019 года розничный товарооборот прибавил больше 5,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все вместе за это время мы потратили более 19 миллиардов рублей. В среднем на душу населения получается ежедневно 13,4 рублей – на 1 рубль 30 копеек больше, чем годом ранее. Большая часть этого пирога – 90 % – достается различным организациям торговли. Но и популярность общепита стабильно увеличивается. Столовым, кафе и ресторанам досталось больше миллиарда рублей.

Больше новостей экономики за 19 июня здесь.

# Торговля в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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