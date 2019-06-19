Белорусы ежемесячно получают около 30 тысяч посылок из зарубежных интернет-магазинов

Новости Беларуси. Интернет-покупки становятся все более популярными во всем мире, и Беларусь не исключение. Наши граждане с удовольствием заказывают товары как на отечественных площадках, так и зарубежных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты подсчитали масштабы этой торговли и представили некоторые интересные факты. В зарубежных магазинах белорусы в основном заказывают косметику и парфюмерию. Пользуются популярностью также одежда, аксессуары и товары для детей. «Белпочта» ежемесячно обрабатывает около 30 тысяч посылок. Средний чек на зарубежной платформе 25 рублей.

Что касается белорусских интернет-магазинов, то ассортимент приобретаемых товаров здесь гораздо шире, а стоимость выше. Соответственно и средний чек намного больше: сейчас он составляет 70 рублей.