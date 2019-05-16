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На наших традиционных рынках очень сложно сегодня работать – Президент Беларуси об экспорте продовольствия в Россию

16 мая 2019 13:31
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Новости Беларуси. Президент отмечает проблемы с экспортом продовольствия в Россию. Глава государства констатировал этот факт 16 мая, рассматривая кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости Александр Лукашенко встретился и побеседовал с чиновниками, отвечающими за самые разные направления работы: от управленческих кресел в министерствах до промышленности и сельского хозяйства на местах.

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы 16 мая

На наших традиционных рынках очень сложно сегодня работать – Президент Беларуси об экспорте продовольствия в Россию-1

Подбирая специалистов на ответственные должности, Президент очень четко формулировал задачи для каждого. И в тоже время глава государства обозначил общие приоритеты в экономике. Например, касающиеся торговых отношений с Россией.

На наших традиционных рынках очень сложно сегодня работать – Президент Беларуси об экспорте продовольствия в Россию-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На наших традиционных рынках вы видите, что очень сложно сегодня работать, тем более Россия себя таким образом ведет непонятным. Я информацию имею, что мы даже планы, выработали с ними балансы поставок молока и мяса и мы их не выполняем, потому что закрыли рынок.

Александр Лукашенко: «У нас сегодня есть всё, чтобы нормально войти в предвыборные эти кампании»

# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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