На наших традиционных рынках очень сложно сегодня работать – Президент Беларуси об экспорте продовольствия в Россию

Новости Беларуси. Президент отмечает проблемы с экспортом продовольствия в Россию. Глава государства констатировал этот факт 16 мая, рассматривая кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко встретился и побеседовал с чиновниками, отвечающими за самые разные направления работы: от управленческих кресел в министерствах до промышленности и сельского хозяйства на местах. Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы 16 мая

Подбирая специалистов на ответственные должности, Президент очень четко формулировал задачи для каждого. И в тоже время глава государства обозначил общие приоритеты в экономике. Например, касающиеся торговых отношений с Россией.