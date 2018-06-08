«Будущее этого самосвала многообещающее». БелАЗ выпустил новый карьерный самосвал грузоподъёмностью 290 тонн

Высота самосвала – почти 7 метров, его оптимальная скорость – 64 км/час, но самое главное скрыто под капотом: на самосвале установлен двигатель мощностью 2125 киловатт. В новой модели собраны практически все передовые технические наработки завода. К примеру, рама состоит из 9 литых элементов. Это обеспечивает особую прочность всей конструкции. А уникальная подвеска обеспечивает плавность хода. Такие машины пользуются большим спросом в Северной и Южной Америке, Африке и в отдельных странах Азии.

Денис Яцкевич, заместитель начальника коммерческого отдела ОАО «Белаз»:

Наша цель номер один – попасть на родину наших конкурентов – в США, Канаду, Мексику. В частности, в Мексике климат для нас более дружественный, оттуда мы планируем выйти на рынок Северной Америки. Не забываем про Африку, Намибию, ЮАР. Будущее этого самосвала довольно многообещающее.

Конструкторы подчеркивают: пока это прототип. Сейчас самосвал проходит обкатку. А примерно через полгода поступит в продажу.