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«Будущее этого самосвала многообещающее». БелАЗ выпустил новый карьерный самосвал грузоподъёмностью 290 тонн

08 июня 2018 14:05
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Новости Беларуси. Премьерный показ. БелАЗ выпустил новый карьерный самосвал грузоподъемностью 290 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будущее этого самосвала многообещающее». БелАЗ выпустил новый карьерный самосвал грузоподъёмностью 290 тонн-1

«Будущее этого самосвала многообещающее». БелАЗ выпустил новый карьерный самосвал грузоподъёмностью 290 тонн-3

Высота самосвала – почти 7 метров, его оптимальная скорость – 64 км/час, но самое главное скрыто под капотом: на самосвале установлен двигатель мощностью 2125 киловатт. В новой модели собраны практически все передовые технические наработки завода. К примеру, рама состоит из 9 литых элементов. Это обеспечивает особую прочность всей конструкции. А уникальная подвеска обеспечивает плавность хода. Такие машины пользуются большим спросом в Северной и Южной Америке, Африке и в отдельных странах Азии.

«Будущее этого самосвала многообещающее». БелАЗ выпустил новый карьерный самосвал грузоподъёмностью 290 тонн-6

Денис Яцкевич, заместитель начальника коммерческого отдела ОАО «Белаз»:
Наша цель номер один – попасть на родину наших конкурентов – в США, Канаду, Мексику. В частности, в Мексике климат для нас более дружественный, оттуда мы планируем выйти на рынок Северной Америки. Не забываем про Африку, Намибию, ЮАР. Будущее этого самосвала довольно многообещающее.

Конструкторы подчеркивают: пока это прототип. Сейчас самосвал проходит обкатку. А примерно через полгода поступит в продажу.

«Будущее этого самосвала многообещающее». БелАЗ выпустил новый карьерный самосвал грузоподъёмностью 290 тонн-9

«Будущее этого самосвала многообещающее». БелАЗ выпустил новый карьерный самосвал грузоподъёмностью 290 тонн-11

# Предприятия Беларуси # Экономика # Денис Яцкевич # Фотофакт

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