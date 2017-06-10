«Я драники люблю именно из белорусского картофеля»: почему Беларусь покупает картошку за границей и что с этим делать

Не только троллейбусы продает Беларусь в Белград и не только вкус колбасы и хлеба нравится сербам. Титульный продукт – «бульба» – тоже доходит до прилавков этой страны. Но большая часть картофеля экспортируется в Россию. Спрос на корнеплод в последнее время вырос, и это привело к опустошению складов, Беларусь вынуждена пополнять свой рынок египетской, например, картошкой! О причинах и последствиях – много противоречивых мнений. Рыл картофельную тему Евгений Пустовой.

Владимир Радевич, глава крестьянского фермерского хозяйства:

Здесь хранилось 6 тысяч, 95% съели узбеки, россияне, казахи.

Запасы картофеля весной растаяли вместе со снегом. Как сапожник без сапог, так и бульбаши оказались без картошки. Дешевой картошки!

Скоростной рейтинг цен на продовольствие в первом квартале года побил наш отечественный картофель, подорожав наполовину. Основную часть урожая прошлого года съел соседний, российский, рынок. А молодого картофеля пока еще нет. Подвела погода.

Галина Тимощенко, торговец сельскохозяйственной продукцией:

Нет картошки. Конечно, люди хотят подешевле. Сравнивают: мясо столько и картошка столько. Любому тяжело вырастить. И продать нам интересно.

Теперь обычные трудоголики Беларуси выращивают в четыре раза больше картофеля, чем все вместе взятые хозяйства и фермеры страны. Нынче стоимость прошлогодней «бульбы» с родных полей достигает цены заморских бананов: по два с половиной рубля за килограмм. В Минсельхозпроде говорят: не стоит сгущать тучи, это же рынок.

Андрей Заневский, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Именно в ранневесенний период на полках республики все-таки будет, и это правильно, импортный картофель, чтобы потребитель имел возможность иметь свежий картофель на столе, когда республика еще по климатическим условиям не может его произвести, то идет поставка из Италии, Египта, Испании.

Владимир Радевич:

Да легко конкурировать! Может быть, по срокам немножко мы опоздаем, Беларусь, но если рынок покажет цены, которые должны быть на рынке, люди сделают и вырастят.

Отечественные СПК ощутимо сократили посадки картофеля. За десять лет – на пятую частью. Но эту нишу забрали фермеры. Они поворотливее, чем аграрный сектор госпредприятий. Быстрее реагируют на спрос. В Минсельхозпроде рассчитывают именно на таких, как Владимир Радевич. Картофелеводством он занимается уже 17 лет.

На своих 600 гектарах фермер считает каждый сантиметр. Вернее, не он, а компьютерный интеллект.

Владимир Радевич:

Ход движения трактора, его прямолинейность, погрешность 2 сантиметра, механизатор в движении трактора не участвует.

Вот именно такими современными технологиями можно достичь урожайности по 470 центнеров с гектара. Это в два раза выше, чем в среднем по стране. Но чтобы картошка и дальше продолжала кормить фермеров, необходима переработка. Все излишки независимо от спроса – на конвейер.

Андрей Заневский:

Картофель должен поставляться в фасованном виде, очищенном, где-то даже уже в промышленно переработанном, то есть и в вакуумной упаковке, и в вареном виде.

В Европе 50% картофеля идет на переработку, у нас – только 5%. Даже картофельные компоненты для отечественного бренда – чипсов – мы закупаем за границей. Поэтому и Владимир Радевич решил поглубже уйти в переработку. А пока картофель сортирует лишь по вкусовым качествам.

Владимир Радевич:

Здесь будет 3 килограмма и будет подано на рынок, на сети два вида: для варки, для жарки.

В картофельной пирамиде Беларуси – 46 сортов. Их знают и выращивают во всем мире.

Людмила Козлова, заведующий лабораторией Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:

Есть наши сорта в государственном реестре России, в Евросоюзе, Китае, Узбекистане.

А еще наш второй хлеб распробовали в Норвегии, Венгрии, Румынии, Сербии, и даже в далекую Сирию доехали пробные поставки.

Трактор «Беларус», грузовик БелАЗ… «бульба» могла бы тоже стать третей в списке отечественных брендов на букву «Б», как и сама Беларусь.

Но для этого надо сначала урегулировать внутренний рынок. Владимир Радевич готов создать целый картофельный кластер. Госхозяйства обеспечит давальческими семенами и долгосрочными доходами. Главное, чтобы не вмешались в работу. И поспособствовали севообороту.

Владимир Радевич:

Мы заменили года два назад 50 гектаров картофеля с этим хозяйством, после нас он получил 600 центнеров свеклы сахарной, на наших землях, по хозяйству – 360.

Соблюдая севооборот, урожайность увеличивается на 20%, а риски заболеваний уменьшаются до минимума. Слово – за чиновниками.

Андрей Заневский:

В рамках района по согласованию с местными органами управления возможно изменение площадей, трансформация между сельхозорганизацией, граничащей с фермерским хозяйством и непосредственно в фермерском хозяйстве.

Картофельные перспективы следующие: два года и отечественный рынок самоотрегулируется, цены будут рисовать не ритэйлеры, а конкуренция.

Владимир Радевич:

Все станет на свои места. Рынок отрегулирует количество картофеля, качество, фасовку, сети.

Уже в начале июля у нас появится свой молодой картофель. Дока растениеводства Минсельхозпрода пообещал, что только тогда попробует любимое блюдо не только белорусов.

Андрей Заневский:

Я драники очень люблю именно из белорусского картофеля.