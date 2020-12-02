Выросла выручка и зарплаты. Какие экономические показатели увеличили на Слуцком мясокомбинате в 2020 году?

Новости Беларуси. Если вы узнали свой любимый деликатес даже без этикетки – значит, вы настоящий гурман, для которого наши мясные продукты – топ-1 в мире. В программе « Центральный регион » показали и рассказали, как работает одно из старейших предприятий отрасли – Слуцкий мясокомбинат.

Вадим Смоляк, корреспондент: Понятное дело, когда предприятие выпускает такое большое количество разной продукции и она пользуется спросом, то это должно отражаться, в первую очередь, на экономических показателях. Как с этим обстоят дела на производстве?

Нина Шарупич, начальник планово-экономического отдела Слуцкого мясокомбината: Наше предприятие в текущем году работает с положительной динамикой. У нас темп роста увеличения объема производства составил 9,1 %, на 12,9 % увеличена выручка от реализации готовой продукции, и все объемные показатели растут.

Вадим Смоляк:

Много ли людей здесь трудится? Сколько человек обеспечивает вклад и рост всех экономических показателей на предприятии?

Нина Шарупич:

Численность нашего предприятия составляет 1001 человек.

Вадим Смоляк:

Все ли они ощущают этот потенциал для роста и непосредственно прибыль, которую вы получаете? Сказывается ли она и на сотрудниках в том числе?