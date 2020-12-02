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Выросла выручка и зарплаты. Какие экономические показатели увеличили на Слуцком мясокомбинате в 2020 году?

02 декабря 2020 08:57
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Новости Беларуси. Если вы узнали свой любимый деликатес даже без этикетки – значит, вы настоящий гурман, для которого наши мясные продукты – топ-1 в мире. В программе «Центральный регион» показали и рассказали, как работает одно из старейших предприятий отрасли – Слуцкий мясокомбинат.

Выросла выручка и зарплаты. Какие экономические показатели увеличили на Слуцком мясокомбинате в 2020 году?-1

Вадим Смоляк, корреспондент:
Понятное дело, когда предприятие выпускает такое большое количество разной продукции и она пользуется спросом, то это должно отражаться, в первую очередь, на экономических показателях. Как с этим обстоят дела на производстве?

Выросла выручка и зарплаты. Какие экономические показатели увеличили на Слуцком мясокомбинате в 2020 году?-4

Нина Шарупич, начальник планово-экономического отдела Слуцкого мясокомбината:
Наше предприятие в текущем году работает с положительной динамикой. У нас темп роста увеличения объема производства составил 9,1 %, на 12,9 % увеличена выручка от реализации готовой продукции, и все объемные показатели растут.

Выросла выручка и зарплаты. Какие экономические показатели увеличили на Слуцком мясокомбинате в 2020 году?-7

Вадим Смоляк:
Много ли людей здесь трудится? Сколько человек обеспечивает вклад и рост всех экономических показателей на предприятии?

Нина Шарупич:
Численность нашего предприятия составляет 1001 человек.

Вадим Смоляк:
Все ли они ощущают этот потенциал для роста и непосредственно прибыль, которую вы получаете? Сказывается ли она и на сотрудниках в том числе?

Выросла выручка и зарплаты. Какие экономические показатели увеличили на Слуцком мясокомбинате в 2020 году?-10

Нина Шарупич:
Конечно. Благодаря росту наших объемных показателей, у нас выросла средняя заработная плата в этом году на 225 рублей, она составила выше 1000 рублей. Темп роста к предыдущему году 27 процентов. На данный момент пользуются спросом полуфабрикаты. Наверное, это связано с тем, что люди нацелены на здоровое питание. Консервное производство выросло в связи с пандемией. Это сказалось на нас. Колбасное производство сейчас работает над увеличением реализации.

«Все они у нас без добавок, как домашние готовятся». Посмотрите, как в Слуцке делают мясные изделия (смотреть здесь).

# Предприятия Беларуси # Экономика # Нина Шарупич # Вадим Смоляк # Фотофакт

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