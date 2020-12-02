Выросла выручка и зарплаты. Какие экономические показатели увеличили на Слуцком мясокомбинате в 2020 году?
Новости Беларуси. Если вы узнали свой любимый деликатес даже без этикетки – значит, вы настоящий гурман, для которого наши мясные продукты – топ-1 в мире. В программе «Центральный регион» показали и рассказали, как работает одно из старейших предприятий отрасли – Слуцкий мясокомбинат.
Вадим Смоляк, корреспондент:
Понятное дело, когда предприятие выпускает такое большое количество разной продукции и она пользуется спросом, то это должно отражаться, в первую очередь, на экономических показателях. Как с этим обстоят дела на производстве?
Нина Шарупич, начальник планово-экономического отдела Слуцкого мясокомбината:
Наше предприятие в текущем году работает с положительной динамикой. У нас темп роста увеличения объема производства составил 9,1 %, на 12,9 % увеличена выручка от реализации готовой продукции, и все объемные показатели растут.
Вадим Смоляк:
Много ли людей здесь трудится? Сколько человек обеспечивает вклад и рост всех экономических показателей на предприятии?
Нина Шарупич:
Численность нашего предприятия составляет 1001 человек.
Вадим Смоляк:
Все ли они ощущают этот потенциал для роста и непосредственно прибыль, которую вы получаете? Сказывается ли она и на сотрудниках в том числе?
Нина Шарупич:
Конечно. Благодаря росту наших объемных показателей, у нас выросла средняя заработная плата в этом году на 225 рублей, она составила выше 1000 рублей. Темп роста к предыдущему году – 27 процентов. На данный момент пользуются спросом полуфабрикаты. Наверное, это связано с тем, что люди нацелены на здоровое питание. Консервное производство выросло в связи с пандемией. Это сказалось на нас. Колбасное производство сейчас работает над увеличением реализации.
«Все они у нас без добавок, как домашние готовятся». Посмотрите, как в Слуцке делают мясные изделия (смотреть здесь).