ВВП Беларуси увеличился за январь-февраль 2025 года на 3,1%

Деловая активность в Беларуси идет вверх. Об этом свидетельствует еженедельный отчет Евразийского банка развития. Так, ВВП страны за январь-февраль 2025 года увеличился на 3,1 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А основными драйверами роста экономики, по информации аналитиков банка, остаются секторы, ориентированные на внутреннее потребление и строительство. Например, за первые два месяца 2025 года розничный товарооборот увеличился на 10 %, на 15,6 % вырос объем подрядных работ. Кроме того, сохраняется высокая инвестиционная активность: вложения в основной капитал выросли на 17,2 %. Специалисты банка прогнозируют рост ВВП в 2025 году на 2,6 %.