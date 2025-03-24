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ВВП Беларуси увеличился за январь-февраль 2025 года на 3,1%

24 марта 2025 08:36
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Деловая активность в Беларуси идет вверх. Об этом свидетельствует еженедельный отчет Евразийского банка развития. Так, ВВП страны за январь-февраль 2025 года увеличился на 3,1 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВВП Беларуси увеличился за январь-февраль 2025 года на 3,1%-2

А основными драйверами роста экономики, по информации аналитиков банка, остаются секторы, ориентированные на внутреннее потребление и строительство. Например, за первые два месяца 2025 года розничный товарооборот увеличился на 10 %, на 15,6 % вырос объем подрядных работ. Кроме того, сохраняется высокая инвестиционная активность: вложения в основной капитал выросли на 17,2 %. Специалисты банка прогнозируют рост ВВП в 2025 году на 2,6 %.

# Экономика

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