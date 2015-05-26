Второй день визита в Беларусь спикера Совета региональных представителей Народной консультативной ассамблеи Индонезии Ирманом Гусманом

Важный шаг по активизации сотрудничества во всех сферах. Так 26 мая Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко охарактеризовал визит в нашу страну делегации Индонезии.

Встреча со спикером Совета региональных представителей Народной консультативной ассамблеи Индонезии Ирманом Гусманом прошла в Минске.

Индонезия для Беларуси - важный торговый партнер в Юго-Восточной Азии. По словам Владимира Андрейченко, основу двустороннего сотрудничества Беларуси и Индонезии заложил в 2013 году визит Президента нашей страны. Пока визит белорусской парламентской делегации в Индонезию не состоялся, но это дело ближайшего времени.

Белорусские технологии в машиностроении - это передовой и бесценный опыт. Такую оценку новой модельной линии МТЗ дал спикер совета региональных представительств народной консультативной ассамблеи Индонезии — Ирман Гусман. Сегодня гости посетили Минский тракторный завод. И лично убедились в том, что белорусская техника проста в эксплуатации и обслуживании, при этом остаётся надёжной и комфортной.