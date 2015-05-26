Прямой эфир

Второй день визита в Беларусь спикера Совета региональных представителей Народной консультативной ассамблеи Индонезии Ирманом Гусманом

26 мая 2015 08:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Важный шаг по активизации сотрудничества во всех сферах. Так 26 мая Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко охарактеризовал визит в нашу страну  делегации Индонезии.

Встреча  со спикером Совета региональных представителей Народной консультативной ассамблеи Индонезии Ирманом Гусманом прошла в Минске. 

Индонезия для Беларуси  - важный торговый партнер в Юго-Восточной Азии. По словам Владимира Андрейченко, основу двустороннего сотрудничества Беларуси и Индонезии заложил в 2013 году визит  Президента нашей страны.  Пока визит белорусской парламентской делегации в Индонезию не состоялся,  но это дело ближайшего времени.

Белорусские технологии в машиностроении  - это передовой и бесценный опыт. Такую оценку новой модельной линии МТЗ дал спикер совета региональных представительств народной консультативной ассамблеи Индонезии — Ирман Гусман. Сегодня гости посетили Минский тракторный завод. И лично убедились в том, что белорусская техника проста в эксплуатации и обслуживании, при этом остаётся надёжной и комфортной.

# Экономика # Владимир Андрейченко # Беларусь-Индонезия

Другие новости рубрики

Все новости
Официальный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Пакистан переносится на два дня по причине смерти его матери
26 мая 2015 08:18

Официальный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Пакистан переносится на два дня по причине смерти его матери

Александр Лукашенко встретился со спикером Совета региональных представителей Индонезии
25 мая 2015 17:53

Александр Лукашенко встретился со спикером Совета региональных представителей Индонезии

25 мая в Пакистане белорусы заключили контракты на 42 млн долларов
25 мая 2015 17:36

25 мая в Пакистане белорусы заключили контракты на 42 млн долларов