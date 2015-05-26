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Официальный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Пакистан переносится на два дня по причине смерти его матери

26 мая 2015 08:18
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В Пакистане  26 мая продолжает работу деловой и инвестиционный форум. Белорусскую  сторону представляют 25 компании. В основном это предприятия нефтепереработки, сельского хозяйства и машиностроения. Для многих участников первый день специализированной выставки стал успешным. Напомним, накануне  было подписано 12 документов.

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:
Подписаны контракты на 42 миллиона долларов. Я считаю, это только начало. Рынок большой, сложный, но перспективный. Нужно, конечно,  рассматривать и страну, и перспективы от окружения. В частности,  нас интересует Афганистан.

И как стало известно, визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Пакистан переносится на два дня. Он был запланирован на 26-27 мая. О причинах переноса нам рассказала пресс-секретарь Главы государства.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь:
Да, действительно, визит Главы государства в Пакистан переносится. Как планировалось, он состоится 28-29 мая. Причиной переноса стала смерть матери Президента Беларуси.
Что касается визита - его формат остается неизменным. Я напомню: Президентом Беларуси в Пакистане запланирован ряд важных встреч, в том числе с Президентом и премьер-министром страны.
И уже несколько дней в Пакистане работает большая белорусская делегация. Министры, руководители крупнейших предприятий и холдингов, государственных и частных фирм продуктивно работают со своими коллегами. Визит же Александра Лукашенко в Пакистан станет заключительным этап большой проделанной работы.
Мы знаем, что Президента Беларуси в Пакистане очень ждут, и мы благодарны принимающей стороне за понимание и возможность перенести намеченные  переговоры на более поздний срок.

Таким образом, визит Александра Лукашенко в Пакистан пройдёт 28-29 мая.

Похороны матери президента Беларуси Екатерины Трофимовны Лукашенко состоялись 26 мая на малой родине в Могилевской области. Как сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, они прошли в узком кругу родных, близких и односельчан.

# Экономика # Александр Лукашенко # Беларусь-Пакистан # Наталья Эйсмонт

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