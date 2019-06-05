На выставке «Белагро» завершился конкурс «Лучший пахарь»

Новости Беларуси. Лучшие пахари страны соревновались в мастерстве. Конкурс уже традиционно входит в программу выставки «Белагро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 июня состоялся третий – финальный этап. Жюри оценивало конкурсантов по 10 критериям. За звание лучшего пахаря состязались 20 команд. Помимо областных, заявки на участие в конкурсе подали коллективы от аграрных учебных заведений. Жюри определит победителей в личных командных зачётах. Их имена объявят 6 июня на торжественной церемонии. Она пройдет на главной площадке выставки «Белагро».

Николай Воробьев, заместитель председателя жюри конкурса «Лучший пахарь»:

В этом году по сравнению с предыдущими, мы изменили форму тех участков, которые традиционно вспахиваются. Если до этого они были прямоугольной формы и там было достаточно просто: линия входа и выхода пахотного плуга. В этом году их сделали в виде трапеций и вход нужно было осуществлять под углом, и это усложнило выполнение этого этапа.

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Участие в выставке «Белагро» принимают более 550 компаний из 29 стран. Завершится форум 9 июня.