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На выставке «Белагро» завершился конкурс «Лучший пахарь»

05 июня 2019 14:03
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Новости Беларуси. Лучшие пахари страны соревновались в мастерстве. Конкурс уже традиционно входит в программу выставки «Белагро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На выставке «Белагро» завершился конкурс «Лучший пахарь»-1

5 июня состоялся третий – финальный этап. Жюри оценивало конкурсантов по 10 критериям. За звание лучшего пахаря состязались 20 команд. Помимо областных, заявки на участие в конкурсе подали коллективы от аграрных учебных заведений. Жюри определит победителей в личных командных зачётах. Их имена объявят 6 июня на торжественной церемонии. Она пройдет на главной площадке выставки «Белагро».

На выставке «Белагро» завершился конкурс «Лучший пахарь»-4

Николай Воробьев, заместитель председателя жюри конкурса «Лучший пахарь»:
В этом году по сравнению с предыдущими, мы изменили форму тех участков, которые традиционно вспахиваются. Если до этого они были прямоугольной формы и там было достаточно просто: линия входа и выхода пахотного плуга. В этом году их сделали в виде трапеций и вход нужно было осуществлять под углом, и это усложнило выполнение этого этапа.

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Участие в выставке «Белагро» принимают более 550 компаний из 29 стран. Завершится форум 9 июня.

# Сельское хозяйство # Экономика # Николай Воробьев # Фотофакт

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