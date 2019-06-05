Беларусь и ВОИС подписали меморандум о взаимопонимании

Новости Беларуси. Правительство Беларуси и Всемирная организация интеллектуальной собственности подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества. Речь, в частности, шла о развитии сети центров поддержки технологий и инноваций. А также возможной реализации национального проекта в сфере интеллектуальной собственности для вузов и научных организаций.

За последнее время Беларуси и ВОИС удалось значительно расширить взаимодействие. Во многом это произошло благодаря принятой в Беларуси стратегии в сфере интеллектуальной собственности.

Изобрести или запатентовать. Как защитить свой интеллектуальный продукт?

Международная организация координирует сотрудничество в сфере прав и патентов. Штаб-квартира находится в Женеве. Участниками ВОИС являются 192 государства.