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Беларусь в 5 раз увеличила поставки продуктов питания в Китай

25 октября 2018 18:04
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Новости Беларуси. В том числе молока – в 9 раз. В Европе и среди стран СНГ мы единственные, кто прошел весь путь сертификации в Китае по говядине и птице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отечественные предприятия выполнили все карантинные требования, и это лучшая демонстрация хорошего качества белорусской продукции. Впервые стала меняться структура торговли с Китаем. Если в 2015 порядка 80 % экспорта был калий, то сейчас, по итогам восьми месяцев, 57 %, все остальное – продукты питания.

Больше новостей экономики за 25 октября здесь.

# Беларусь-Китай # Экономика

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