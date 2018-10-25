Беларусь в 5 раз увеличила поставки продуктов питания в Китай

Новости Беларуси. В том числе молока – в 9 раз. В Европе и среди стран СНГ мы единственные, кто прошел весь путь сертификации в Китае по говядине и птице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отечественные предприятия выполнили все карантинные требования, и это лучшая демонстрация хорошего качества белорусской продукции. Впервые стала меняться структура торговли с Китаем. Если в 2015 порядка 80 % экспорта был калий, то сейчас, по итогам восьми месяцев, 57 %, все остальное – продукты питания.